Auto hebt von B65 ab und kracht in Wohnhaus: 19-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich Samstagfrüh in Brodersdorf bei Eggersdorf ereignet. Ein 19-Jähriger kam von der B65 ab, hob mit seinem Auto ab und krachte in ein Mehrparteienhaus. Ein Bewohner schlief nur ein Zimmer weiter.

Ein gewaltiger Aufprall riss einen Bewohner eines Mehrparteienhauses in Brodersdorf im Bezirk Graz-Umgebung Samstagfrüh aus dem Schlaf. Ein Auto hatte die Außenwand des Gebäudes durchbrochen. Am Steuer saß ein 19-Jähriger, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 5.15 Uhr auf der B65 von Gleisdorf in Richtung Eggersdorf unterwegs. Kurz vor Brodersdorf soll er laut Zeugenaussagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Auto hob an Böschung ab

Im Ortsgebiet kam der Wagen schließlich rechts von der Straße ab. Auf einer Wiese erfasste das Fahrzeug eine Erderhebung, mit dramatischen Folgen: Das Auto hob ab und prallte frontal gegen das Mehrparteienhaus. Die Wucht des Aufpralls war enorm. Das Auto durchbrach die Seitenwand einer Wohnung im Erdgeschoss und kam in ungewöhnlicher Position zum Stillstand: Ein Teil des Fahrzeugs befand sich in der Wohnung, der andere im Freien. Das Auto stand dabei senkrecht. Für die Einsatzkräfte begann eine schwierige Rettungsaktion. Aufgrund der Lage des Unfallwagens war es zunächst nur schwer möglich, Erste Hilfe zu leisten.

Feuerwehr muss Dach des Autos abnehmen

Die Feuerwehren Haselbach und Ludersdorf rückten zur Unfallstelle aus. Um den schwer verletzten 19-Jährigen aus dem Wrack befreien zu können, mussten die Einsatzkräfte das Dach des Fahrzeugs technisch abnehmen. Anschließend übernahmen Rettung und Notärztin die Versorgung des jungen Mannes. Er wurde ins Universitätsklinikum Graz gebracht. Bei der anschließenden Durchsuchung des Unfallwagens machten Polizisten weitere Funde: Laut Polizei wurden darin Alkohol sowie Suchtgiftutensilien sichergestellt. Ob beziehungsweise in welchem Zusammenhang diese mit dem Unfall stehen, geht aus den bisherigen Angaben der Polizei nicht hervor.

Bewohner schlief im Nebenzimmer

Besonders glimpflich ging der Unfall für den Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung aus. Er schlief zum Zeitpunkt des Aufpralls im Nebenzimmer und wurde durch den Unfall geweckt. Der Mann blieb unverletzt. In seine Wohnung kann er vorerst allerdings nicht zurück. Durch den heftigen Aufprall wurde das Gebäude derart beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht. Die Landeswarnzentrale veranlasste deshalb die Begutachtung durch einen Statiker. Auch auf der B65 müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Im Bereich der Unfallstelle in Brodersdorf ist derzeit nur eine Fahrspur befahrbar. Der Verkehr wird abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeführt.