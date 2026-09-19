Drei Steirische Projekte holen Mobilitätspreis

Gleich drei steirische Projekte wurden beim 35. VCÖ-Mobilitätspreis Österreich ausgezeichnet. Die Preise wurden am Donnerstagabend im Odeon Theater in Wien vergeben. Ausgezeichnet wurden Jugend am Werk Steiermark, die TU Graz und die Initiative MoVe iT. Insgesamt waren heuer 388 Projekte und Konzepte bei dem österreichweiten Wettbewerb eingereicht worden. Der Mobilitätspreis wird vom VCÖ gemeinsam mit dem Mobilitätsministerium und den ÖBB durchgeführt.

Reisen neu gedacht

Die TU Graz gewann mit ihrem „Klimabeitrag für nachhaltiges Reisen“ die Kategorie Mobilitätsmanagement. Ziel ist es, die Emissionen durch dienstliche Flugreisen bis 2030 gegenüber 2017 um 50 Prozent zu reduzieren. Seit Mai 2024 werden deshalb bei innereuropäischen Dienstflügen 100 Euro und bei interkontinentalen Flügen 200 Euro als Klimabeitrag eingehoben. Das Geld kommt wiederum Dienstreisen mit Bahn oder Bus zugute: Dabei werden 50 Prozent der Fahrtkosten unterstützt. So soll innerhalb der Universität der Umstieg auf umweltverträglichere Verkehrsmittel erleichtert werden.

Hilfe zur Mobilität

Jugend am Werk Steiermark überzeugte mit einem Projekt für Menschen mit Behinderung. Dabei wurden 15 Menschen zu „Mobilitäts-Trainer*innen“ ausgebildet. Seit Anfang 2025 unterstützen sie andere Menschen, die ihre eigene Mobilität erweitern möchten. Jugend am Werk gewann damit die Kategorie „Generationengerechte, sozial inklusive und barrierefreie Mobilität“. VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen erklärte dazu: „Das Peer-to-Peer-Projekt stärkt die Teilhabe am öffentlichen Leben und macht selbstständiger“.

Idee für Graz

Auch ein Konzept für die Grazer Innenstadt wurde ausgezeichnet. Die Initiative MoVe iT gewann mit der „Grazer Mitte“ die Kategorie „Konzepte und Ideen“. Vorgesehen ist, die Innenstadt in Sektoren zu teilen und damit den Durchzugsverkehr zu reduzieren. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnten die einzelnen Bereiche weiterhin durchquert werden, mit dem Auto jedoch nicht. Als Vorbild dient die belgische Stadt Gent, wo laut VCÖ der Autoanteil an der Mobilität von 55 auf 39 Prozent sank, während der Anteil von Fahrrad und öffentlichem Verkehr von 31 auf 49 Prozent stieg.