Hochschul-Reform: Das wollen die NEOS für Studierende in der Steiermark

Höhere Studienbeiträge, strengere Vorgaben und mehr Zusammenarbeit zwischen Hochschulen: Die NEOS legen erste Forderungen für die Hochschulstrategie 2040 vor. Aus der Steiermark kommt Zustimmung von Klubobmann Niko Swatek.

Bis Ende des ersten Quartals 2027 soll die Hochschulstrategie 2040 verhandelt werden. Die NEOS wollen dabei mehrere Bereiche neu ordnen. Unter anderem sollen Hochschulen stärker zusammenarbeiten, Doppelstrukturen abbauen und ihre Angebote besser aufeinander abstimmen. Auch bei den Studienbeiträgen und der Mindeststudienleistung sieht die Partei Änderungen vor. Für Studierende aus Österreich sowie der EU und dem EWR soll der Beitrag nach Überschreiten der vorgesehenen Studiendauer samt Toleranzsemester von 363,36 auf 700 Euro pro Semester steigen. Für Studierende aus Drittstaaten sind 2.500 Euro pro Semester vorgesehen, gleichzeitig soll ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Mehr Leistung gefordert

Auch bei der Mindeststudienleistung wollen die NEOS nachschärfen. Derzeit müssen Studienanfänger in den ersten beiden Studienjahren 16 ECTS-Punkte erreichen. Künftig sollen es zumindest 32 ECTS-Punkte sein. Gleichzeitig sollen Stipendien und die soziale Absicherung gestärkt werden. Die Partei will außerdem unnötige Berichtspflichten reduzieren und die Finanzierung stärker an Qualität und Leistung ausrichten.

Swatek begrüßt Kurs

Unterstützung für diese Pläne kommt vom steirischen NEOS-Klubobmann Niko Swatek. Für ihn müsse vor allem die Qualität im Mittelpunkt stehen. „Ein starker Hochschulstandort braucht nicht möglichst viele Strukturen, sondern bestmögliche Forschung, Lehre und Studienbedingungen“, sagt Swatek. Gerade in der Steiermark sieht er bei verpflichtenden Lehrveranstaltungen, Betreuung und Infrastruktur Verbesserungsbedarf. Studierende müssten ihr Studium verlässlich planen können.

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek begrüßt den Reformkurs und fordert bessere Studienbedingungen sowie weniger Doppelstrukturen in der Steiermark.

Geld soll ankommen

Swatek fordert deshalb auch mehr Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen. Gemeinsame Infrastruktur und Services sollen aus seiner Sicht verhindern, dass Geld in parallele Strukturen fließt. „Die Steiermark hat hervorragende Hochschulen und kluge Köpfe. Aber jeder Euro, den wir für parallele Verwaltung, IT Systeme oder andere Doppelstrukturen ausgeben, fehlt am Ende bei Forschung, moderner Infrastruktur und guter Betreuung. Genau dort muss das Geld ankommen“, so Swatek. Höhere Anforderungen an Studierende seien für ihn nur mit guten Rahmenbedingungen vertretbar: „Wer ein Studium ernsthaft betreibt, muss sich darauf verlassen können, notwendige Lehrveranstaltungen besuchen zu können und sein Studium vernünftig zu planen. Wir können Studierenden mehr Leistung abverlangen, müssen ihnen dafür aber auch gute Bedingungen bieten.“

Das soll sich für Studierende ändern: Studienbeiträge: NEOS wollen nach Überschreiten der vorgesehenen Studiendauer samt Toleranzsemester 700 Euro pro Semester.

Drittstaaten: Für Studierende aus Drittstaaten sind 2.500 Euro pro Semester vorgesehen – verbunden mit einem leichteren Arbeitsmarktzugang.

Mindestleistung: Die erforderliche Studienleistung soll in den ersten beiden Studienjahren von 16 auf mindestens 32 ECTS-Punkte steigen.

Mehr Zusammenarbeit: Hochschulen sollen Infrastruktur und Angebote stärker gemeinsam nutzen und Doppelstrukturen abbauen.



FH Joanneum hebt ein

In der Steiermark werden Studienbeiträge ab dem heurigen Wintersemester auch an der FH Joanneum zum Thema. Ab dem Wintersemester 2026/27 müssen jene, die ein neues Bachelor- oder Masterstudium beginnen, 363,36 Euro pro Semester bezahlen. Bereits inskribierte Studierende sind für ihr aktuelles Studium davon ausgenommen. Die Einführung wurde von der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen und folgt laut FH Joanneum auch einer Empfehlung des Landesrechnungshofs.