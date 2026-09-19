Das sind die steirischen „Unternehmerinnen des Jahres“

Sechs steirische Unternehmerinnen sind am 16. September 2026 in Graz ausgezeichnet worden. Ihre Betriebe reichen von digitaler Kindersicherheit bis Landwirtschaft und Finanzwissen. Wer geehrt wurde, liest du hier.

Im Europasaal der WKO Steiermark wurden heuer sechs „Unternehmerinnen des Jahres 2026“ ausgezeichnet. WKO-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Gabriele Lechner überreichte die Auszeichnungen in sechs Kategorien. Bei der elften Ausgabe gab es eine Besonderheit: Ehemalige Gewinnerinnen aus den vergangenen zehn Jahren überreichten in zwei Kategorien die Preise. Seit Beginn der Auszeichnung wurden damit 51 Unternehmerinnen aus der ganzen Steiermark geehrt. Hinter den Preisträgerinnen steht zugleich eine große Gruppe: 32.577 steirische Betriebe werden mittlerweile von Frauen geführt.

Frauen gründen immer öfter

Der Anteil von Frauen bei Neugründungen ist hoch. 48,3 Prozent der zuletzt gegründeten Einzelunternehmen ohne Personenbetreuer wurden von Frauen ins Leben gerufen. Im Schnitt sind die steirischen Unternehmerinnen 40 Jahre alt. Außerdem beschäftigt jedes von einer Frau geführte Unternehmen durchschnittlich drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sechs Ausgezeichneten zeigen dabei sehr unterschiedliche Wege in die Selbstständigkeit.

©Morgenstern Superwoman mit den ausgezeichneten Unternehmerinnen Cornelia Leitner, Sandra Höller, Verena Ulrich-Hollerer, Tina Robitsch, Jennifer Kellner und Birgit Lackner sowie den Gratulantinnen: WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabi Lechner, LH-Stellvertreterin Manuela Khom und FiW-Geschäftsführerin Celina Dohr.

Schutz und Technik

Als „Beste Neugründerin“ wurde Jennifer Kellner von der Brainonomy GmbH ausgezeichnet. Mit SilentSurf entwickelte sie eine eigenständige Lösung für digitale Kindersicherheit. Tina Robitsch erhielt die Auszeichnung als „Beste Unaufhaltbare“: Sie gründete 2024 ihr Unternehmen, veröffentlichte bereits 15 Bücher und verbindet ihre Arbeit mit praxisnahen KI-Anwendungen. Cornelia Leitner von royos joining solutions GmbH aus Lieboch wurde als „Beste Innovatorin“ geehrt. Ihr Unternehmen entwickelt eine Fügetechnologie, mit der polymerbasierte Bauteile automatisiert mit Metallen und anderen Materialien verbunden werden können.

Nachhaltig gestalten

In der Kategorie „Beste Nachhaltige“ ging die Auszeichnung an Sandra Höller von Agropower Düngemittel GmbH in Gabersdorf. Der Betrieb stellt seit 2013 organische Düngemittel für die biologische Landwirtschaft her und verwertet dafür Nebenprodukte aus der Lebensmittel-, Futtermittel- und Genussmittelproduktion. Seit 1. Jänner 2024 führt Höller das Unternehmen. Als „Beste Gestalterin“ wurde Verena Ulrich-Hollerer von der Tischlerwerkstätte Ulrich OG ausgezeichnet. Sie führt den Betrieb seit 2016 gemeinsam mit ihrem Bruder Hans-Peter und verbindet dort Tischlerei, Innenarchitektur, Gestaltungsberatung und Planung.

Publikum entschied

Den „Publikumspreis“ sicherte sich Birgit Lackner. Sie unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, ihre finanzielle Situation zu verstehen, realistische Ziele zu setzen und langfristig finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit aufzubauen. Das Angebot reicht von laufenden Kosten und Vermögensaufbau über Immobilienfinanzierung und Pensionsvorsorge bis zur Absicherung von Familie und Arbeitskraft. Im Mittelpunkt stehen Transparenz, Vertrauen und Hilfe zur Selbsthilfe. Damit decken die sechs Preisträgerinnen sehr unterschiedliche Bereiche der steirischen Wirtschaft ab.