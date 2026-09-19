Elektro Eibl darf jetzt steirisches Landeswappen führen

Für Elektro Eibl aus Halbenrain gibt es einen weiteren Meilenstein: Das Unternehmen darf künftig das steirische Landeswappen führen. Die Auszeichnung folgt nur ein Jahr nach dem Bezug des neuen Firmenstandorts.

Die Steiermärkische Landesregierung hat der Elektro Eibl GmbH aus Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark das Recht zur Führung des steirischen Landeswappens verliehen. Die Urkunde wurde am 16. September bei einer Feierstunde direkt am Firmenstandort übergeben. Entgegengenommen wurde sie von Geschäftsführer Patrick Eibl und Seniorchef Erich Eibl. Die Verleihung reiht sich damit in eine Firmengeschichte ein, die bereits gut fünf Jahrzehnte umfasst.

Nach dem Neubau

Erst 2025 hatte Elektro Eibl einen weiteren wichtigen Schritt gesetzt. Damals bezog das Unternehmen seinen neu gebauten Firmenstandort in Halbenrain. Nun folgt mit dem Landeswappen die nächste besondere Auszeichnung. Für den Betrieb liegen damit zwei bedeutende Ereignisse nur rund ein Jahr auseinander.

©Land Steiermark Landeswappenverleihung an die Firma Elektro Eibl: Erich Eibl, Patrick Eibl, LH Mario Kunasek und Simone Fasching (v.l.)

Rund 20 Beschäftigte

Heute arbeiten am Standort in Halbenrain rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sind auch mehrere Lehrlinge. Die Ausbildung junger Fachkräfte spielt im Unternehmen schon seit vielen Jahren eine Rolle. Im Rahmen der Verleihung wurde dazu festgehalten: „Dutzende junge Menschen wurden in diesem Betrieb zu hervorragenden Fachkräften ausgebildet.“

Angebot erweitert

Auch das Tätigkeitsfeld des Unternehmens hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Aus einem klassischen Installations-Meisterbetrieb und Elektro-Fachgeschäft wurde ein moderner Systemanbieter. Zum Angebot gehören unter anderem Planung, Blitzschutz und Anlagenprüfung. Zusätzlich bietet Elektro Eibl heute auch die Installation digitaler Gebäude- und Netzwerkinfrastruktur sowie E-Ladeinfrastruktur an.