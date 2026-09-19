Steiermark zählt heuer bereits 822 Privatkonkurse

In der Steiermark wurden heuer bereits 822 Privatkonkurse eröffnet. Das sind 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stiegen die geschätzten Schulden auf 106 Millionen Euro.

In den ersten drei Quartalen 2026 wurden in der Steiermark 822 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet. Das entspricht laut Hochrechnung des KSV1870 durchschnittlich drei Fällen pro Tag. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es noch 690 Verfahren. Damit liegt der Anstieg bei 19,1 Prozent. Eine Beruhigung ist laut KSV1870 derzeit noch nicht zu erkennen.

Drittes Quartal

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung beim Blick auf die einzelnen Quartale. Im ersten Quartal wurden 215 Verfahren eröffnet, im zweiten waren es bereits 271. Im dritten Quartal stieg die Zahl schließlich auf 336 Fälle. Der KSV1870 führt diese Entwicklung maßgeblich auf das Auslaufen der dreijährigen Entschuldungsmöglichkeit Mitte Juli zurück. Viele Schuldner hätten die für sie günstigere Gesetzeslage noch rechtzeitig genutzt.

Schulden steigen

Mit der Zahl der Verfahren sind auch die geschätzten Insolvenzverbindlichkeiten gestiegen. Sie lagen in den ersten drei Quartalen bei insgesamt 106 Millionen Euro und damit um 21,8 Prozent über dem Vorjahreswert von 87 Millionen Euro. Laut KSV1870 sind dafür auch einzelne Privatkonkurse mit besonders hohen Schulden verantwortlich. Die durchschnittliche Verschuldung pro Schuldner erhöhte sich dadurch um rund 3.000 Euro auf etwa 129.000 Euro. Bei den 106 Millionen Euro handelt es sich um vorläufige Werte mit Stand 9. September 2026.

Lage bleibt angespannt

Als Belastungen nennt der KSV1870 unter anderem hohe Wohn- und Lebenskosten, Inflation sowie die angespannte Lage am Arbeitsmarkt. René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd, sagt dazu: „Insgesamt muss von einer deutlichen Zunahme gesprochen werden. Während der Anstieg bundesweit in erster Linie der gesetzlichen Veränderung geschuldet und in anderen Bundesländern bereits in den vergangenen Wochen eine Beruhigung des kurzfristigen ‚Einmaleffekts´ erkennbar war, ist dies in der Steiermark aktuell nicht sichtbar.“ Für das Gesamtjahr rechnet der KSV1870 derzeit mit rund 1.050 bis 1.100 eröffneten Schuldenregulierungsverfahren in der Steiermark. Damit könnte die Zahl über dem Vorjahresniveau und auch über dem genannten Vorkrisenniveau von 1.013 Verfahren liegen.