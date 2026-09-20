Steirische Harmonika-Talente in Grazer Burg geehrt

Junge Musikerinnen und Musiker aus der Steiermark holten bei den Harmonika-Welt- und Staatsmeisterschaften zahlreiche Spitzenplätze. Am 17. September wurden sie dafür in der Grazer Burg empfangen.

In der Grazer Burg standen am 17. September junge Harmonika-Talente im Mittelpunkt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) empfing die erfolgreichen steirischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Welt- und Staatsmeisterschaften. Die Musikerinnen und Musiker sind zwischen sieben und 18 Jahre alt. Begleitet wurden sie von ihren Familien sowie Werner Weibert, Präsident des Harmonikaverbandes Österreich, und Vizepräsident Gottfried Hubmann. Bei dem Empfang gratulierte Kunasek zu den erreichten Platzierungen.

Erfolge in Südtirol

Die Welt- und Staatsmeisterschaften waren Anfang Juni in Südtirol ausgetragen worden. Junge Musikerinnen und Musiker aus zehn steirischen Bezirken waren laut Kunasek dabei. In seiner Ansprache verwies er auf die Ergebnisse der steirischen Teilnehmer. „Mit großer Freude und vor allem großem Stolz blicke ich auf die diesjährige Harmonika Welt- und Staatsmeisterschaft Anfang Juni in Südtirol zurück. Die Teilnahme der vielen Musiker aus zehn steirischen Bezirken hat wieder einmal gezeigt, welch großartige Talente unser Bundesland hervorbringt. Die Ergebnisse dieser Meisterschaften sind beeindruckend: Ein Vize-Weltmeistertitel, sieben Staatsmeistertitel, acht Vizestaatsmeistertitel sowie zahlreiche weitere Spitzenplatzierungen und Auszeichnungen für steirische Harmonikatalente sprechen für sich“, sagte Kunasek.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Der Landeshauptmann bedankte sich auch bei Lehrenden, den Familien und den Vertretern des Harmonika-Verbandes für ihr unermüdliches Engagement.

Titel und Podest

Zu den in der Vorlage genannten Staatsmeistern zählen Maximilian Filzmoser, das Duo Thomaskus, die Volksklang-Bande und Steirisch g´surft. Auch Philip Matilo Pscheidt erreichte einen ersten Platz bei der Staatsmeisterschaft. Zusätzlich holte er den zweiten Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Luise Sibert wurde Zweite bei der Staatsmeisterschaft und Siebente bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Weitere zweite, dritte und vierte Plätze gingen ebenfalls an zahlreiche steirische Einzelspieler und Gruppen.

Urkunden und Musik

Als Anerkennung überreichte Kunasek den erfolgreichen Musikerinnen und Musikern Urkunden. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Lehrenden, den Familien und dem Harmonikaverband für „unermüdliches Engagement, Rückhalt, fachliche und pädagogische Begleitung“. Damit rückten bei dem Empfang nicht nur die Platzierungen, sondern auch die Unterstützung rund um die jungen Talente in den Mittelpunkt. Musikalisch blieb die Harmonika ebenfalls präsent: Darbietungen auf dem Instrument umrahmten die Veranstaltung in der Grazer Burg.