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Foto auf 5min.at zeigt das Aufsteirern 2026.
Beim Aufsteirern am Sonntag dürfen sich die Besucher in Graz auf viel Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen freuen.
Steiermark
20/09/2026
Prognose

Viel Sonne und bis zu 27 Grad: So wird das Wetter beim Aufsteirern

Gute Aussichten für den Aufsteirern-Sonntag in Graz: In der Steiermark überwiegt der Sonnenschein. Dazu wird es mit bis zu 27 Grad noch einmal spätsommerlich warm.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Dirndl, Lederhose und Sonnenbrille: Wer am Sonntag (20. September) beim Aufsteirern in Graz unterwegs ist, darf sich auf freundliches Wetter einstellen. In der gesamten Steiermark überwiegt der Sonnenschein. Lediglich harmlose, dünne Wolkenfelder ziehen in höheren Schichten durch. Regional startet der Tag noch mit Frühnebel, dieser lichtet sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber im Laufe des Vormittags. Damit steht einem überwiegend sonnigen Aufsteirern-Sonntag aus Wettersicht wenig im Weg. Erst spät am Tag ziehen von Nordwesten kompaktere Wolkenfelder auf. In der Früh ist es bei 7 bis 12 Grad noch frisch. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 23 bis 27 Grad, wobei die höchsten Werte im Südosten der Steiermark erwartet werden.

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