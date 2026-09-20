Viel Sonne und bis zu 27 Grad: So wird das Wetter beim Aufsteirern

Dirndl, Lederhose und Sonnenbrille: Wer am Sonntag (20. September) beim Aufsteirern in Graz unterwegs ist, darf sich auf freundliches Wetter einstellen. In der gesamten Steiermark überwiegt der Sonnenschein. Lediglich harmlose, dünne Wolkenfelder ziehen in höheren Schichten durch. Regional startet der Tag noch mit Frühnebel, dieser lichtet sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber im Laufe des Vormittags. Damit steht einem überwiegend sonnigen Aufsteirern-Sonntag aus Wettersicht wenig im Weg. Erst spät am Tag ziehen von Nordwesten kompaktere Wolkenfelder auf. In der Früh ist es bei 7 bis 12 Grad noch frisch. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 23 bis 27 Grad, wobei die höchsten Werte im Südosten der Steiermark erwartet werden.