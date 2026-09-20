Gleisdorfer Ring wird asphaltiert: Jetzt ändert sich auch der Busverkehr

Am Gleisdorfer Ring wird weiter kräftig gearbeitet. In den kommenden zwei Wochen stehen unter anderem Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten an. Auch für Busfahrgäste gibt es eine wichtige Änderung.

Auf dem Gleisdorfer Ring geht es in den nächsten Tagen mit den Bauarbeiten weiter. Die Stadtgemeinde Gleisdorf hat nun bekannt gegeben, welche Arbeiten zwischen 21. September und 4. Oktober 2026 geplant sind. Vor allem in der zweiten Woche wird es für Verkehrsteilnehmer interessant: Dann soll die Hauptfahrbahn asphaltiert werden. Außerdem wird der Busverkehr erneut umgeleitet.

Diese Arbeiten stehen ab 21. September an

In der Kalenderwoche 39 werden zunächst die Vorbereitungen für die späteren Asphaltierungsarbeiten fortgesetzt. Entlang der Fahrbahn werden Randleisten versetzt, zudem stehen Gräderungsarbeiten auf der Hauptfahrbahn an. Auch am Florianiplatz wird gearbeitet. Dort sind Pflasterungsarbeiten vorgesehen. Zusätzlich werden Regenwasser-Einlaufschächte versetzt. Eine gute Nachricht gibt es zunächst für Fahrgäste: In dieser Woche gibt es keine Busumleitung über die Volksschule. Diese wird laut Stadt erst in der darauffolgenden Kalenderwoche wieder notwendig.

Hauptfahrbahn wird asphaltiert

Ab der Kalenderwoche 40 folgt dann ein besonders sichtbarer Schritt der Bauarbeiten: Auf der Hauptfahrbahn stehen Asphaltierungsarbeiten an. Parallel dazu gehen die Arbeiten in der Fritz-Huber-Gasse weiter. Dort soll der Regenwasserkanal fertiggestellt werden. Außerdem sind Hinterfüllungsarbeiten für die Fernwärme vorgesehen. Während dieser Arbeiten wird auch der Busverkehr wieder umgeleitet. Autofahrer und Fahrgäste sollten sich daher auf Änderungen einstellen. Trotz der laufenden Baustelle betont die Stadtgemeinde, dass die Gleisdorfer Innenstadt weiterhin erreichbar bleibt. Auch die Geschäfte sollen wie gewohnt geöffnet sein. Die aktuellen Arbeiten laufen nach derzeitiger Planung bis 4. Oktober. Danach geht der Umbau des Gleisdorfer Rings in die nächsten Bauphasen.