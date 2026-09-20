Nach Sprung über Motocross-Hügel: 38-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein Motocross-Unfall in Dechantskirchen endete am Samstag mit lebensgefährlichen Verletzungen. Ein 38-Jähriger dürfte nach einem Sprung schwer gestürzt sein. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins LKH Graz.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte der 38-Jährige mit seinem Motocross-Motorrad über einen vier bis fünf Meter hohen Sprunghügel gefahren sein. Nach dem Sprung kam er schwer zu Sturz.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte der 38-Jährige mit seinem Motocross-Motorrad über einen vier bis fünf Meter hohen Sprunghügel gefahren sein. Nach dem Sprung kam er schwer zu Sturz.

Ein Sprung über einen mehrere Meter hohen Hügel endete für einen Motocross-Fahrer am Samstagvormittag, 19. September, mit schweren Folgen. Gegen 11.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Motocross-Trainingsstrecke in Dechantskirchen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gerufen. Dort war ein 38 Jahre alter Mann aus dem niederösterreichischen Bezirk Baden schwer zu Sturz gekommen.

Sturz nach Sprung über hohen Hügel

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte der 38-Jährige mit seinem Motocross-Motorrad über einen vier bis fünf Meter hohen Sprunghügel gefahren sein. Nach dem Sprung kam er schwer zu Sturz. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Personen gibt es laut den bisherigen Erhebungen nicht. Anwesende reagierten sofort: Sie alarmierten die Rettungskräfte und leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Der 38-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung und stabilisierte den Mann noch vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen.