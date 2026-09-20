Nach 120.000 Gästen: Heute legt das Aufsteirern in Graz noch einmal nach

Dirndl, Lederhose und jede Menge steirische Musik: Graz steht auch heute, Sonntag, ganz im Zeichen des Aufsteirerns. Bereits am Samstag strömten laut Veranstalterangaben rund 120.000 Menschen in die Innenstadt, alle Eindrücke in unserer Bildergalerie: So war der Auftakt beim Aufsteirern in Graz. Am traditionellen Haupttag wird das Programm nun noch einmal deutlich ausgeweitet. Insgesamt 14 Bühnen werden am Sonntag bespielt. Dazu kommen zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, vom Tanzen über Jodeln bis zum Gstanzlsingen.

Heute gibt es noch mehr Schauplätze

Im Vergleich zum Samstag kommen mehrere Veranstaltungsorte dazu. Programm gibt es unter anderem in der Stubenberggasse, der Stadtpfarrkirche und der Schmiedgasse Süd. Auch der Landhaushof gehört zu den Schauplätzen. Wer nicht nur zuschauen möchte, kann ebenfalls mitmachen. In der Herrengasse stehen zwei Tanzböden bereit. Dort sollen sogar Taxitänzer jenen aushelfen, denen noch der passende Tanzpartner fehlt. Auch für Kinder gibt es Möglichkeiten, das Tanzbein zu schwingen. Am Mariahilferplatz ist zwischen 14.40 und 15.20 Uhr ein offenes Tanzen geplant.

Jodeln lernen mitten in Graz

Wer vom Aufsteirern mit einer neuen Fähigkeit nach Hause gehen möchte, sollte beim Lesliehof vorbeischauen. Das Steirische Volksliedwerk bietet dort verschiedene Crashkurse an. Besucher können sich unter anderem im Jodeln, Påschen und Gstanzlsingen versuchen. Damit geht es am Sonntag nicht nur ums Zuschauen und Feiern, sondern auch ums Mitmachen. Der Eintritt zum Aufsteirern ist kostenlos. Für Essen und Getränke sollte allerdings ausreichend Bargeld eingesteckt werden. Bei Getränken fällt außerdem ein Pfand von fünf Euro pro Glas beziehungsweise Flasche an. Wer das Gefäß wieder bei jenem Stand zurückgibt, bei dem es gekauft wurde, bekommt das Pfand zurück.

Straßenbahnen fahren weiterhin anders

Auch am Sonntag müssen Öffi-Fahrgäste mit Änderungen rechnen. Die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 werden über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Statt der Linie 6 fährt die Linie 16 zwischen St. Peter, Jakominiplatz, Andreas-Hofer-Platz und Smart City. Die Linien 3 und 5 werden zwischen Jakominiplatz und Andritz durch Ersatzbusse ersetzt. In der Herrengasse fahren während des Festes keine Straßenbahnen. Der reguläre Straßenbahnverkehr dort soll erst ab Sonntag um 24 Uhr wieder möglich sein.

Bis zu 26 Grad beim Aufsteirern

Auch das Wetter dürfte den Besuchern entgegenkommen. Für Graz werden am Sonntag sommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Nach möglichen Frühnebelfeldern soll sich für mehrere Stunden die Sonne zeigen, 5 Minuten hat berichtet: Viel Sonne und bis zu 27 Grad: So wird das Wetter beim Aufsteirern. Damit stehen die Zeichen für den letzten großen Aufsteirern-Tag auf spätsommerliches Festwetter.