„Danke für alles“: Steirischer Traditionsbetrieb sperrt nach 35 Jahren für immer zu

Noch einmal auf einen Kaffee vorbeikommen, eine hausgemachte Mehlspeise genießen oder einfach den Blick auf die Weinberge rund um Hirnsdorf auskosten: Dafür bleiben den Stammgästen des Café ’s Morcherl nur noch wenige Tage. Das Café-Bistro am Weinberg in Hirnsdorf in der Gemeinde Feistritztal schließt mit 30. September 2026 dauerhaft. Das gab das Team nun selbst bekannt. „Ein Abschied, der uns nicht leichtfällt“, heißt es in der Mitteilung des Cafés. Nach vielen Jahren voller Begegnungen, Gespräche und gemeinsamer Momente sei nun die Zeit gekommen, sich zu verabschieden.

Seit 1991 am Weinberg

Damit endet die Geschichte eines Lokals, das schon seit Jahrzehnten zur Region gehört. Das ’s Morcherl wurde am 13. April 1991 eröffnet und besteht damit seit rund 35 Jahren. Gegründet wurde das Café von der Familie Koller. Der Betrieb blieb in Familienhand und wurde später in zweiter Generation von der Tochter der Gründer weitergeführt. Selbst der ungewöhnliche Name hat mit dem Lokal zu tun: Im Gastraum befindet sich ein großer Kachelofen, dessen Form an eine Morchel erinnert. Nach ihm wurde das Café benannt.

Bekannt für Buchteln und hausgemachte Mehlspeisen

Über die Jahre machte sich das ’s Morcherl vor allem mit seinen frischen, hausgemachten Mehlspeisen einen Namen. Buchteln und unterschiedliche Strudelvariationen gehörten ebenso zum Angebot wie Eisbecher. Wer es lieber pikant mochte, bekam unter anderem Toasts, Burger und Baguettes, im Sommer kamen Salate dazu. Serviert wurden außerdem Weine aus der Region. Nicht zuletzt die Lage machte das Café besonders: Vom Weinberg aus eröffnet sich der Blick auf die umliegenden Weinberge von Hirnsdorf.

Noch bis 30. September geöffnet

Warum der Familienbetrieb nach 35 Jahren dauerhaft schließt, geht aus der veröffentlichten Abschiedsbotschaft nicht hervor. Fest steht hingegen das Datum: Am 30. September ist endgültig Schluss. Bis dahin bleibt das Café noch geöffnet und das Team hofft, viele seiner Gäste in den letzten Tagen noch einmal begrüßen zu können. „Danke für alles. Danke für eure Treue. Und danke, dass ihr Teil der Geschichte vom Café ’s Morcherl wart“, verabschieden sich die Betreiber von ihren Gästen.