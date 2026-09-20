Sirenenalarm um 2.26 Uhr: Auto kracht auf A9 gegen Leitschiene

Mitten in der Nacht wurden Einsatzkräfte auf die A9 Pyhrnautobahn gerufen. Ein Auto war gegen eine Leitschiene geprallt, Betriebsmittel traten aus. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt wurde zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn alarmiert. Ein Auto war gegen die Leitschiene geprallt.

Die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt wurde zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn alarmiert. Ein Auto war gegen die Leitschiene geprallt.

Um 2.26 Uhr heulten am Sonntag, 20. September, in Übelbach auf der A9 Pyhrnautobahn die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt wurde zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn alarmiert. Ein Auto war gegen die Leitschiene geprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit noch nicht geklärt.

Betriebsmittel liefen aus

Am Unfallort angekommen, sicherten die Einsatzkräfte zunächst den betroffenen Bereich ab und leuchteten die Unfallstelle aus. Außerdem stellte die Feuerwehr vorsorglich den Brandschutz sicher. Durch den Unfall waren Betriebsmittel aus dem Fahrzeug ausgetreten. Diese mussten von den Feuerwehrleuten gebunden werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Übelbach-Markt standen auch das Rote Kreuz, die Polizei und die ASFINAG im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen wurde ebenfalls hinzugezogen.