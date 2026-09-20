S6 bei Kapfenberg: Wichtige Abfahrt ab Montag für Wochen gesperrt

Auf der S6 müssen sich Autofahrer ab Montag auf eine wochenlange Sperre einstellen. Die Anschlussstelle Kapfenberg wird in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 25. Oktober.

Kaum ist das verkehrsreiche MotoGP-Wochenende vorbei, startet auf der S6 Semmering Schnellstraße die nächste größere Baustelle. Ab Montag, 21. September, wird die Anschlussstelle Kapfenberg saniert und dafür vollständig gesperrt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Wer normalerweise bei Kapfenberg von der S6 abfährt oder dort auf die Schnellstraße auffährt, muss sich damit für mehrere Wochen auf Änderungen einstellen. Hinweistafeln machen bereits auf die bevorstehende Sperre aufmerksam.

Sperre dauert bis Ende Oktober

Nach Angaben der ASFINAG sind die Arbeiten bis 25. Oktober vorgesehen. Während dieser Zeit werden mehrere Bereiche der Anschlussstelle erneuert. Dazu gehören die Fahrbahn und der Lärmschutz. Außerdem werden die Kabeltrassen saniert. Diese Arbeiten dienen bereits als Vorbereitung für die geplante Generalsanierung des Tanzenbergtunnels.

Nächste Baustelle auf der S6

Für regelmäßige S6-Fahrer sind Baustellen rund um Kapfenberg derzeit kein ungewohntes Bild. Seit Monaten prägen Leitbaken, Baufahrzeuge und Geschwindigkeitsbeschränkungen Teile der Strecke. Erst vor wenigen Tagen wurden die Arbeiten an den ersten beiden Abfahrtsrampen in St. Marein abgeschlossen. Nun wandert die Baustelle weiter zur Anschlussstelle Kapfenberg. Für Autofahrer besonders wichtig: Die Sperre beginnt bereits am Montag und soll mehr als einen Monat dauern.