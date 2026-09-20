Wettersturz in der Steiermark: Nach 27 Grad drohen Sturm und Bodenfrost

Heute zeigt sich die Steiermark noch einmal von ihrer spätsommerlichen Seite. Bis zu 27 Grad sind möglich. Doch schon in der Nacht zieht eine Kaltfront auf und wenige Tage später könnte es in manchen Tälern sogar Bodenfrost geben.

Von 27 Grad und Sonnenschein bis hin zu möglichen Bodenfrost, Wind und Regenschauer innerhalb weniger Tage.

Von 27 Grad und Sonnenschein bis hin zu möglichen Bodenfrost, Wind und Regenschauer innerhalb weniger Tage.

Von 27 Grad und Sonnenschein bis hin zu möglichen Bodenfrost innerhalb weniger Tage: In der Steiermark steht ein markanter Wetterwechsel bevor. Wer den heutigen Sonntag noch einmal für einen Ausflug ins Freie nutzen möchte, erwischt jedenfalls einen ausgesprochen warmen Tag. Heute überwiegt laut aktueller Prognose von GeoSphere Austria der Sonnenschein. Dünne Wolkenfelder stören kaum, lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, am wärmsten wird es im Südosten der Steiermark. Auch in Graz werden heute rund 27 Grad erwartet.

In der Nacht kommt die Kaltfront

Die Wetterlage dreht sich allerdings noch am Sonntagabend. Von Norden ziehen mit einer Kaltfront dichtere Wolken und Regenschauer herein. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind auf und kann in exponierten Lagen stürmische Böen bringen. Die meisten Schauer werden im Norden erwartet. Ganz im Südosten der Steiermark dürfte es dagegen vielerorts trocken bleiben. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10 bis 14 Grad.

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Montag wird es bereits deutlich kühler

Zum Start in die neue Woche hängen am Montagmorgen noch dichtere Wolken über Teilen des Landes, regional sind letzte Schauer möglich. Lange hält das unbeständige Wetter aber nicht durch. Bereits im Laufe des Vormittags setzt eine Wetterbesserung ein. Spätestens ab Mittag gewinnt wieder die Sonne die Oberhand. Mit 18 Grad in Mariazell bis 24 Grad in Leibnitz bleibt es allerdings kühler als am Wochenende. Auch aktuelle Prognosen zeigen für Graz am Montag nur noch Werte um 22 bis 23 Grad.

Dienstagmorgen nur noch 3 Grad möglich

Am Dienstag macht sich der Wetterwechsel vor allem in der Früh bemerkbar. In windgeschützten Tälern können die Temperaturen auf 3 bis 9 Grad absinken. Im Norden halten sich zeitweise dichtere Wolken, einzelne Schauer sind vor allem am Vormittag möglich. Richtung Süden sieht es freundlicher aus: Der Nordföhn sorgt dort für trockenes und überwiegend sonniges Wetter. Mehr als 16 bis 21 Grad sind tagsüber aber nicht mehr zu erwarten.

Am Mittwoch droht sogar Bodenfrost

Noch frischer könnte der Mittwochmorgen werden. Die Tiefstwerte liegen laut Prognose nur noch zwischen 2 und 8 Grad. Besonders bemerkenswert: In obersteirischen Tallagen ist stellenweise Bodenfrost möglich. Danach zeigt sich wieder häufig die Sonne, am Nachmittag werden immerhin 18 bis 22 Grad erreicht. Für Donnerstag ist die Prognose derzeit noch unsicher. Nach einem zunächst freundlichen Start könnten ab Mittag wieder verbreitet Regenschauer aufziehen. Am Freitag soll sich nach einem wolkigen Beginn schließlich wieder häufiger die Sonne durchsetzen.