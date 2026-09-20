Siebenjährige muss weiter zuhause bleiben: Schulassistenz wird Thema im steirischen Landtag

Während das Schuljahr in der Steiermark bereits läuft, muss Laurena derzeit zuhause bleiben. Die Siebenjährige aus Stadl an der Mur soll eine für sie geeignete Schule im Salzburger Tamsweg besuchen. Der Schulbesuch ist grundsätzlich möglich, auch der Transport wurde bereits genehmigt. Weiterhin ungeklärt ist allerdings die Finanzierung der notwendigen Schulassistenz. Nach Angaben der Familie ist die Sonderschule in Tamsweg auf Laurenas Bedürfnisse ausgerichtet. 5 Minuten berichtete: Fall Laurena zeigt Lücke bei Schulassistenz über Landesgrenzen hinweg.

Grenze als Hürde

Hinter dem Fall steht eine offene Frage zwischen der Steiermark und Salzburg. Das Land verweist laut NEOS auf andere Schulmöglichkeiten innerhalb der Steiermark. Eine dauerhafte Lösung für Laurenas Schulassistenz in Tamsweg gibt es aber weiterhin nicht. NEOS-Klubobmann Niko Swatek kritisiert: „Ein siebenjähriges Mädchen muss zuhause bleiben und kann nicht zur Schule gehen, weil zwei Landesregierungen keine Lösung finden. Das darf keinen weiteren Tag so bleiben. Es braucht sofort eine Lösung“. Betroffene Familien seien teilweise bereits seit Februar mit dem Land in Kontakt.

©NEOS Steiermark

Weitere Fälle bekannt

Laurena ist laut NEOS nicht das einzige betroffene Kind. Ein Kind aus Bad Loipersdorf könne seine Schule im Burgenland derzeit nur besuchen, weil Schulassistenzen anderer Kinder die Betreuung mitübernehmen. Sollte diese Möglichkeit wegfallen, wäre auch dort die Betreuung wieder offen. Eine Familie aus Murau entschied sich unterdessen für eine Schule in der Steiermark, obwohl ursprünglich eine Sonderschule in Tamsweg gewünscht war. Für die NEOS zeigen diese Fälle, dass es neben kurzfristigen Lösungen auch eine dauerhafte Regelung brauche.

Grüne schon aktiv

Bereits vor wenigen Tagen hatten die steirischen Grünen Laurenas Fall aufgegriffen. Sie sehen eine Lücke im steirischen Schulassistenzgesetz und brachten einen Antrag auf Änderung ein. Kinder mit Hauptwohnsitz in der Steiermark sollen nach ihrem Vorschlag auch dann eine notwendige Assistenz erhalten, wenn sie rechtmäßig eine Schule in einem anderen Bundesland besuchen. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl sagte dazu: „Ein Kind ist kein Zuständigkeitsproblem. Für Laurenas Eltern geht es schlicht darum, dass ihre Tochter die Schule besuchen kann, die für sie passt. Sie sollten dafür nicht auch noch zwischen zwei Bundesländern um die notwendige Unterstützung kämpfen müssen“. Zusätzlich fordern die Grünen eine Vereinbarung mit anderen Bundesländern zur Finanzierung und Organisation der Schulassistenz.

NEOS fragen nach

Nun wollen auch die NEOS das Thema im Landtag auf die Tagesordnung bringen. In der Sondersitzung am Dienstag, dem 22. September, richten sie eine Dringliche Anfrage an Bildungslandesrat Stefan Hermann. Sie wollen unter anderem wissen, wie viele Kinder wegen ungeklärter Assistenzfragen derzeit nicht die für sie vorgesehene Schule besuchen können. Außerdem fragen sie nach einer Sofortlösung für Laurena und nach einer Regelung für kommende Schuljahre. Swatek fordert dabei eine konkrete Antwort: „Die Landesregierung hatte Monate Zeit. Jetzt läuft das Schuljahr und noch immer gibt es keine verlässliche Lösung. Für Laurena zählt nicht, welches Bundesland welchen Paragraphen für zuständig hält. Sie muss zur Schule können. Am Dienstag erwarte ich von Landesrat Hermann eine konkrete Lösung“.