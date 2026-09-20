MotoGP in Spielberg: Drei Festnahmen und sieben Drohnen

Die MotoGP am Red Bull Ring in Spielberg ging am Sonntag ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Polizei und Behörde melden drei Festnahmen, sieben entdeckte Drohnen und rund 150 medizinische Versorgungen.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher machten sich am Wochenende auf den Weg zum Red Bull Ring in Spielberg. Trotz des großen Andrangs verliefen An- und Abreise laut Einsatzkräften weitgehend ruhig. Selbst zu den Spitzenzeiten gab es nur kurze Verzögerungen im unmittelbaren Umfeld des Veranstaltungsgeländes. Polizeiliche Einsatzkräfte waren das gesamte Rennwochenende vor Ort. Einsatzstabs-Kommandant Edwin Aigner zieht eine positive Bilanz: „Unser Ziel war es auch heuer, an diesem Rennwochenende die Sicherheit der motorsportbegeisterten Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Ich bin froh, dass uns dies wieder gelungen ist und die Veranstaltung ohne größere sicherheitspolizeiliche Vorkommnisse zu Ende gegangen ist.“

©LPD Steiermark | Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz waren rund um den Red Bull Ring das gesamte Rennwochenende im Einsatz.

Drei Festnahmen

Neben dem Verkehr setzte die Polizei stark auf Gespräche mit den Gästen. Vor allem auf den Campingplätzen machten die Einsatzkräfte auf Rücksichtnahme und die Anliegen der Anrainerinnen und Anrainer aufmerksam. Größere Konflikte konnten laut Polizei dadurch vielfach verhindert werden. Zwei Personen wurden offenbar nach überhöhtem Alkoholkonsum und dem daraus resultierenden Verhalten festgenommen. Eine weitere Person wurde bei illegalem Ticketverkauf betreten und vorläufig festgenommen. Die betreffenden Personen werden angezeigt. Insgesamt gab es außerdem rund 100 Verwaltungsanzeigen und etwa 120 Organmandate.

Sieben Drohnen im Einsatz

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf privaten Drohnen. Rund um den Red Bull Ring gilt auch wegen der Nähe zum Militärflughafen Zeltweg ein Drohnenflugverbot. Während des Rennwochenendes wurden insgesamt sieben private Drohnen lokalisiert. Zwei Drohnenpiloten konnten ausgeforscht werden. Sie werden angezeigt und müssen mit einer Strafe von mehreren tausend Euro rechnen.

150 Versorgungen

Auch Feuerwehr und Rotes Kreuz waren während des gesamten Rennwochenendes im Einsatz. Größere Zwischenfälle mussten laut den Einsatzorganisationen nicht bewältigt werden. Das Rote Kreuz führte rund 150 Versorgungen durch. 15 Personen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Bezirksrettungskommandant Bernd Peer betont: „Die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen hat auch heuer wieder hervorragend funktioniert“.

Positive Bilanz

Auch die Behörde spricht nach dem Rennwochenende von einem verhältnismäßig ruhigen Verlauf. Bezirkshauptfrau Nina Pölzl verweist dabei auf die Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen und Einsatzkräfte. Sie sagt: „Die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und Einsatzkräfte ist jedes Jahr aufs Neue ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ich bedanke mich bei allen, die mit ihrem Einsatz und ihrem Engagement dazu beigetragen haben, dass dieses internationale Großereignis sicher und reibungslos über die Bühne gehen konnte. In Summe blicken wir auf ein verhältnismäßig ruhiges Rennwochenende zurück. Gemeinsam ist es uns gelungen, für die Besucherinnen und Besucher aber auch für die Anrainerinnen und Anrainer einen sicheren Ablauf der Großveranstaltung zu gewährleisten“.