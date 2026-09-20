Steirer holt Platz zwei beim österreichischen Pressefotopreis

Ein Fotograf aus Kindberg holt beim OBJEKTIV Pressefotopreis 2026 den zweiten Platz. Auch zwei Fotografen aus Graz und Schladming schaffen es mit ihren Bildern unter die besten 40 Einreichungen.

Florian Sulzer aus Kindberg darf sich über einen zweiten Platz beim OBJEKTIV Pressefotopreis 2026 freuen. Er überzeugte in der Kategorie Sport. Sein Foto zeigt den Naturbodybuilder Daniel Schimetta, der im Posierraum eines Wiener Fitnesscenters seine Wettkampfpose präsentiert. Vor Sulzer landete Christian Bruna aus Wien, Platz drei ging an Max Slovencik aus Wien. Vergeben wurden die Auszeichnungen am 14. September im Haus der Europäischen Union in Wien.

©Florian Sulzer Florian Sulzer holte beim OBJEKTIV Pressefotopreis den zweiten Platz in der Kategorie Sport.

Drei Steirer dabei

Sulzer war nicht der einzige Steirer, der es beim Wettbewerb weit schaffte. Auch Martin Huber aus Schladming-Rohrmoos und Erwin Scheriau aus Graz kamen mit ihren Arbeiten auf die Shortlist. Damit gehörten ihre Fotos zu den insgesamt 40 besten Einreichungen. Huber war in der Kategorie Tagesgeschehen vertreten. Scheriau schaffte es wie Sulzer in der Kategorie Sport auf die Shortlist.

Abschied am Gletscher

Martin Huber hielt einen besonderen Moment am Dachstein-Gletscher fest. Auf seinem Bild markiert ein Arbeiter das Ende des gesicherten Skigebiets. Hintergrund ist eine sichtbare Veränderung am Gletscher: Der Hallstätter Gletscher und der Schladminger Gletscher waren laut den Angaben rund 3.500 Jahre miteinander verbunden. Im Sommer 2025 wurden sie durch das rasante Abschmelzen infolge der Klimaerwärmung voneinander getrennt. Mit dieser Aufnahme schaffte es Huber unter die zehn ausgewählten Arbeiten der Kategorie Tagesgeschehen.

Kampf um den Ball

Eine ungewöhnliche Szene brachte Erwin Scheriau aus Graz auf die Shortlist. Beim Champions-League-Spiel im Wörthersee Stadion in Klagenfurt am 29. Jänner 2025 kämpften Seedy Jatta vom SK Sturm Graz und Willi Orbán von RB Leipzig in ungewöhnlicher Körperlage um den Ball. Scheriau drückte genau in diesem Moment auf den Auslöser. Sein Foto wurde in der Kategorie Sport nominiert. Damit waren in dieser Kategorie gleich zwei steirische Fotografen auf der Shortlist vertreten.

Preis seit 20 Jahren

Der OBJEKTIV Pressefotopreis wird von der Bundesinnung der Berufsfotografie der Wirtschaftskammer Österreich vergeben. Insgesamt wurden 2026 jeweils zehn Arbeiten in den Kategorien journalistisches Porträt, Kultur, Sport und Tagesgeschehen für die Shortlist ausgewählt. Zwölf davon erhielten einen der ersten drei Plätze. Eine Fachjury bewertete die Einreichungen nach journalistischer Relevanz, visueller Qualität und erzählerischer Kraft. Der Preis rückt professionelle Pressefotografie seit 20 Jahren in den Mittelpunkt. Bundesinnungsmeisterin Eva Kelety betont: „Pressefotografie hält nicht einfach fest, was passiert – sie prägt mit, wie wir auf unsere Welt schauen.“ Der nächste OBJEKTIV Pressefotopreis findet 2028 statt.