25 Cent je Liter: Diese Entlastung fordert die WKO Steiermark jetzt

Diesel ist in Österreich auf einen neuen Tageshöchstwert gestiegen. Die WKO Steiermark fordert deshalb für Betriebe drei Monate lang 25 Cent je Liter für gewerblich genutzten Treibstoff zurück.

Am 16. September 2026 kostete Diesel in Österreich im Tagesdurchschnitt laut ÖAMTC 2,268 Euro je Liter und lag damit über dem bisherigen Höchstwert von Ende März. Seit Jahresbeginn ist der Dieselpreis laut WKO Steiermark um mehr als 40 Prozent gestiegen. Für Betriebe verteuert sich damit nicht nur die eigene Tankfüllung: Auch Anlieferung, Material, Montage, Service und Entsorgung können teurer werden. So können höhere Treibstoffkosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen.

Fahrzeuge sind nötig

Für viele Gewerbe- und Handwerksbetriebe sind Firmenfahrzeuge unverzichtbar, weil Fachkräfte, Werkzeug und Material zu Baustellen und Kunden gebracht werden müssen. Betroffen sind etwa Installationsbetriebe, Tischlereien, Metalltechnik, Bäckereien, Elektrobetriebe und Bauunternehmen. Im Verkehrssektor macht Diesel rund ein Fünftel der gesamten Transportkosten aus, bei einzelnen Lkw-Transporten laut Wirtschaftskammer Österreich sogar 20 bis 30 Prozent. „Unsere Betriebe brauchen jetzt eine wirksame Entlastung. Der Staat darf nicht zum Krisengewinner geopolitischer Verwerfungen an der Zapfsäule werden“, betont Obmann Johann Reisenhofer.

25 Cent zurück

Die Sparte Gewerbe und Handwerk der WKO Steiermark schlägt deshalb einen befristeten Anti-Inflations-Pakt vor. Unternehmen sollen von 1. Oktober bis 31. Dezember 2026 für nachweislich gewerblich genutzten Treibstoff 25 Cent je Liter rückerstattet bekommen. Die Abwicklung könnte über Tankbelege, Tankkarten oder bestehende betriebliche Abrechnungssysteme erfolgen. „25 Cent je Liter sind kein Mitnahmeeffekt, sondern ein Bremsklotz gegen die Teuerung. Die Rückerstattung würde den Betrieben Luft verschaffen und ihnen helfen, den Kostensprung nicht vollständig in ihre Preise weitergeben zu müssen. Wer Inflation ernsthaft bekämpfen will, muss ihre Treiber entschärfen – und darf nicht erst reagieren, wenn sich die höheren Preise bereits dauerhaft festgesetzt haben“, betont Reisenhofer.

Weitere Maßnahmen

Der nationale CO₂-Preis beträgt 2026 laut WKO Steiermark 55 Euro je ausgestoßener Tonne. Das entspricht rund 13,8 Cent netto je Liter Diesel und 12,5 Cent je Liter Benzin; dazu kommen Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer. Bereits im April sprach sich die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit mehreren Bundessparten für einen Gewerbediesel, eine temporäre Senkung der Mineralölsteuer und ein Aussetzen der CO₂-Bepreisung aus. Im Juni 2026 wurden im Wirtschaftsparlament der WKO Steiermark zudem Initiativen zur Stabilisierung der Transportwirtschaft und zur vorübergehenden Aussetzung des nationalen Emissionszertifikatehandels eingebracht. Die nun geforderte Rückerstattung könnte nach dem Vorschlag aus Mehreinnahmen finanziert werden, die dem Staat infolge höherer Treibstoffpreise zufließen.