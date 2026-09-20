13 Prozent des Wolfram-Weltbedarfs: Steirischer Betrieb geehrt

Mitten in St. Martin im Sulmtal werden 13 Prozent des weltweiten Wolfram-Bedarfs produziert. Zum 50-jährigen Bestehen erhielt das Unternehmen nun das steirische Landeswappen.

Seit 1975 ist die Wolfram Bergbau und Hütten AG in St. Martin im Sulmtal angesiedelt. Am Samstag, dem 19. September, stand dort ein besonderes Jubiläum auf dem Programm: Das Unternehmen feierte sein 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Festaktes überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) dem Betrieb das steirische Landeswappen. Rund 450 Gäste nahmen an der Feier teil.

Weltweit gefragt

Von der Südweststeiermark aus spielt das Unternehmen international eine bedeutende Rolle. Nach Angaben des Landes werden am Standort 13 Prozent des weltweiten Bedarfs an hochwertigem Wolfram produziert. Das Metall steckt unter anderem in Werkzeugen, Autos, Flugzeugen, elektronischen Geräten, Mobiltelefonen und in der Lichttechnik. Die Wolfram Bergbau und Hütten AG gehört zur skandinavischen Sandvik Group.

Erz aus Mittersill

Mehr als 300 Mitarbeiter sind am Standort in St. Martin im Sulmtal beschäftigt. Verarbeitet wird dort Wolfram-Erz aus Mittersill in Salzburg. Dort wird es in einem der weltweit bedeutendsten Wolfram-Untertagebergbaue gewonnen. Nach der Verarbeitung in der Südweststeiermark geht das Material an Kunden rund um den Globus.

Seit 1975 vor Ort

Auch der Standort selbst hat eine besondere Geschichte. Das Unternehmen befindet sich auf dem Areal des Braunkohlebergbaus, der 1975 geschlossen wurde. Im selben Jahr begann dort die Geschichte der Wolfram Bergbau und Hütten AG. Fünf Jahrzehnte später wurde dieses Jubiläum nun gemeinsam mit Mitarbeitern, Gästen und Vertretern aus Wirtschaft und Gemeinde gefeiert.

Festakt mit Musik

Unter den Gästen waren unter anderem David Goulbourne, Vorstandsvorsitzender der Powder Solutions Division von Sandvik, der kaufmännische Direktor Andreas Raffelsberger sowie Bürgermeister Franz Silly. Auch Karl-Heinz Sommer, Obmann der Hüttenkapelle, und Kapellmeister Franz Waltl nahmen teil. Die Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal sorgte für die musikalische Umrahmung. Kunasek sagte bei seiner Festrede: „Es freut mich sehr, heute zwei besonderen Momenten beiwohnen zu dürfen.“ Neben dem Firmenjubiläum bezeichnete er auch die Überreichung des Landeswappens als weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte.