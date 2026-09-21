Über 5.000 Besucher: Fetzenmarkt in Freßnitz wird zum Publikumsmagneten

Vier Wochen wurde vorbereitet, dann fiel in Freßnitz der Startschuss: Mehr als 5.000 Besucher kamen am Samstag zum traditionellen Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr. 260 Freiwillige halfen mit.

Pünktlich um 12 Uhr war es am Samstag, dem 19. September 2026, so weit. Mit dem Ertönen der Sirene wurde der traditionelle Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz eröffnet. Dahinter steckten vier Wochen Vorbereitungszeit. Insgesamt 260 Freiwillige halfen dabei mit, die gesammelten Artikel aufzubereiten, zu präsentieren und schließlich zu verkaufen.

23 Stände voll Ware

Wer durch das Angebot stöberte, hatte einiges vor sich: Insgesamt waren 23 Verkaufsstände aufgebaut. Dort gab es unter anderem Lampen, Bekleidung, Geschirr, Elektroartikel, Schuhe, Spielsachen, Taschen und Bücher. Auch Bilder, Uhren, Möbel und Waren am Eisenplatz gehörten zum Angebot. Für besondere Momente sorgte außerdem die Versteigerung. Zwischen all den Waren musste niemand mit leerem Magen weitersuchen. Rund um das Rüsthaus wurden an mehreren Stationen Speisen und Getränke angeboten. Und auch das Wetter spielte der Veranstaltung in die Karten.

©FF Freßnitz | 260 Freiwillige halfen mit, den traditionellen Fetzenmarkt auf die Beine zu stellen.

Mehr als 5.000 Gäste

Die geschätzte Besucherzahl lag laut Freiwilliger Feuerwehr bei mehr als 5.000 Menschen. Die Feuerwehr bedankt sich bei den Besuchern sowie bei allen Sponsoren. Wer den nächsten Fetzenmarkt nicht verpassen will, braucht allerdings etwas Geduld: Voraussichtlich findet er am 16. September 2028 wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz statt.