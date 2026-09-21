Kaltfront zieht ab: Danach kommt die Sonne in die Steiermark zurück

Der Montag startet in der Steiermark noch mit Wolken und regionalen Regenschauern. Schon am Vormittag bessert sich das Wetter aber rasch, dazu wird es windig und etwas kühler.

Zum Start in die neue Woche ziehen zunächst noch dichtere Wolkenfelder über die Steiermark. Die abziehende Kaltfront kann in den Morgenstunden regional auch noch letzte Regenschauer bringen. Lange hält sich das unbeständige Wetter allerdings nicht. „Mit lebhaftem, teils sogar kräftigem Nordwestwind setzt aber schon im Laufe des Vormittags in der gesamten Steiermark rasche Wetterbesserung ein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Spätestens ab Mittag übernimmt bei nur noch harmlosen Wolken wieder die Sonne. Im Vergleich zum Wochenende gehen die Temperaturen etwas zurück. Die Höchstwerte reichen von rund 18 Grad in Mariazell bis zu 24 Grad in Leibnitz.