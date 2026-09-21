Mordprozess: Mutter soll eigenen Sohn (11) getötet haben

Eine 39-Jährige muss sich am Montag in Leoben wegen Mordes verantworten. Sie soll ihren elfjährigen Sohn Ende Jänner mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Am Montag beginnt am Straflandesgericht Leoben der Prozess gegen eine 39-jährige Frau. Im Mittelpunkt steht der Tod ihres elfjährigen Sohnes, der am 30. Jänner in einer Wohnung in Leoben ums Leben gekommen war. 5 Minuten berichtete: Bluttat in der Steiermark: Mutter soll Kind (11) erstochen haben.

Bub starb nach Stichverletzungen

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihren Sohn mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Der Bub erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach der Tat soll die 39-Jährige versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Gleichzeitig setzte sie einen Notruf ab. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten für den elfjährigen Buben jedoch nichts mehr tun. Die Frau wurde noch am Tatort festgenommen und später in Untersuchungshaft genommen.

Geständnis nach der Tat

Im Zuge der Ermittlungen gestand die Angeklagte, ihren Sohn getötet zu haben. Mehrere Messer, die als mögliche Tatwaffen infrage kamen, waren bereits nach dem Vorfall in der Wohnung sichergestellt worden. Auch der psychische Zustand der 39-Jährigen wurde im Zuge der Ermittlungen untersucht. Ein psychiatrisches Gutachten kam laut Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass sie zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sein soll. Eine toxikologische Untersuchung habe zudem weder eine Alkoholisierung noch den Nachweis anderer bewusstseinsverändernder Substanzen ergeben.

Urteil noch am Montag erwartet

Die Frau muss sich nun wegen Mordes vor dem Geschworenengericht verantworten. Bei einer Verurteilung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslange Haft vor. Das Urteil wird bereits am Montag erwartet. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.