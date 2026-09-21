Unfall mit mehreren Verletzten gemeldet: Feuerwehr findet nur Fußgänger vor

In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr Pöllau zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall alarmiert. Ein Auto sollte nach dem Unfall in einem Bach gelandet sein. Vor Ort zeigte sich jedoch eine andere Situation.

Gegen 1.18 Uhr ging der Zugsalarm für die Freiwillige Feuerwehr Pöllau ein. Als Einsatzgrund wurde ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen gemeldet. Zudem hieß es, ein Auto sei dabei in einem Bach gelandet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und insgesamt 19 Einsatzkräften in die Ortenhofenstraße aus.

Verletzter Fußgänger vor Ort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich allerdings rasch heraus, dass die gemeldete Unfalllage so nicht vorlag. Vor Ort befand sich ein verletzter Fußgänger, der bereits vom Roten Kreuz betreut wurde. Für die Feuerwehr war damit kein weiterer Einsatz notwendig. Die Einsatzkräfte konnten wieder ins Rüsthaus zurückkehren. Neben der Feuerwehr Pöllau waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.