Ninja-Parcours kommt in mehr als 100 steirische Schulen

Klettern, Springen, Hangeln und Balancieren: Ein neues Bewegungsprojekt bringt Ninja-Parcours direkt in die Turnsäle steirischer Schulen. Mehr als 100 Schulen sollen im laufenden Schuljahr daran teilnehmen.

Gestartet ist „ninja@school“ in der Volksschule Graz St. Peter. Dort wurde der Turnsaal für einen Projekttag zur Ninja-Arena. Die Schülerinnen und Schüler konnten verschiedene Hindernisse bewältigen und dabei ihre Geschicklichkeit, Kraft und Koordination unter Beweis stellen. Das Angebot richtet sich an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Die Projekttage sind kostenlos und finden direkt an den teilnehmenden Schulen statt.

©Arvideo Der offizielle Auftakt von ninja@school fand heute im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bildung, Sport und Medien in der Volksschule Graz St. Peter statt. ©Arvideo Ninja-Trainer Christoph Hesse zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie sie das Hindernis „Gemüselinie“ erfolgreich meistern.

Parcours werden angepasst

Für die Umsetzung kommt ein Team aus Sportwissenschafterinnen und Sportwissenschaftern sowie Ninja-Trainerinnen und -Trainern an die Schulen. Die Parcours werden aus vorhandenen Turngeräten und zusätzlichen Ninja-Elementen zusammengestellt. Dabei wird auf die jeweiligen Turnsäle sowie auf das Alter und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen. Das Projekt ist außerdem inklusiv ausgerichtet und soll Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen die Teilnahme ermöglichen.

Auch nach dem Projekttag geht es weiter

Das Angebot soll nicht auf den einzelnen Aktionstag beschränkt bleiben. Mit dem sogenannten „Ninja Guide“ erhalten Lehrpersonen Anregungen, wie sich Elemente des Ninja-Sports auch künftig in den Turnunterricht integrieren lassen. Der Leitfaden enthält neben Informationen zur Sportart auch konkrete Ideen für den Aufbau eigener Parcours. Laut Bildungsdirektion soll das Projekt Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu Bewegung ermöglichen. Dabei können sie neue Bewegungsformen ausprobieren und sich an unterschiedlichen Herausforderungen versuchen.

Termine bereits vergeben

Das Interesse an dem neuen Angebot war offenbar groß: Die verfügbaren Projekttage für das laufende Schuljahr waren nach Angaben der Veranstalter bereits kurz nach der Ausschreibung ausgebucht. Im Sommersemester sind außerdem mehrere Regionalfinale geplant. Dort können die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zum Abschluss des Projektjahres soll ein Landesfinale stattfinden.