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Bild auf 5min.at zeigt einen verunfallten Kastenwagen.
Kastenwagen kommt in Zeil von Straße ab und landet im Graben.
Zeil
21/09/2026
Fahrzeugbergung

Unfall: Kastenwagen landet im Straßengraben

Am Sonntagnachmittag kam ein Kastenwagen auf der L431 in Zeil (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. Die Feuerwehr Pöllau rückte mit 25 Kräften aus und unterstützte bei der Bergung.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Gegen 15.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall auf der L431 in Zeil alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Kastenwagen von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand gekommen war. Der Lenker wurde bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes von Feuerwehrsanitätern versorgt. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab.

Bild auf 5min.at zeigt einen verunfallten Kastenwagen.
©FF Pöllau
Kastenwagen landet im Straßengraben.
Bild auf 5min.at zeigt einen verunfallten Kastenwagen.
©FF Pöllau
Die Feuerwehr rückt zur Fahrzeugbergung aus.

Straße für Bergung gesperrt

Für die Bergung des Kastenwagens musste die L431 vorübergehend gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde mithilfe der Seilwinde des Schweren Rüstfahrzeugs und des Tanklöschfahrzeugs aus dem Straßengraben geborgen und anschließend sicher abgestellt. Danach konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach rund zwei Stunden rückten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus ein und stellten ihre Einsatzbereitschaft her. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Pöllau mit 25 Kräften im Einsatz. Zusätzlich waren das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort.

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