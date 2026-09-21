Seit 1975: Steirischer Verpackungshersteller mit 67 Mitarbeitern ist insolvent

Die Steirerpack GmbH aus Pölstal ist insolvent. Über den seit 1975 bestehenden Verpackungshersteller wurde am Montag ein Sanierungsverfahren eröffnet. 30 der derzeit 67 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden.

Über das Vermögen der Steirerpack GmbH mit Sitz in Pölstal im Bezirk Murtal wurde am 21. September am Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Darüber informieren der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und KSV1870. Das Unternehmen ist seit 1975 tätig und gehört zur papier- und kartonverarbeitenden Industrie. Steirerpack produziert unter anderem Wellpappe, Faltkisten, Stanzverpackungen sowie verschiedene Verpackungslösungen für Industrie und Gewerbe. Der Betrieb befindet sich in der Hauptstraße in Möderbrugg.

Fast drei Millionen Euro Passiva

Laut AKV sind derzeit 75 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund 2,95 Millionen Euro betroffen. Darin noch nicht enthalten sind laut AKV rund 852.000 Euro, die eine Factoring-Bank bereits als Anzahlungen geleistet hat. Den Verbindlichkeiten stehen unter anderem Forderungen, Vorräte, Maschinen und weitere Betriebsausstattung gegenüber. Das Anlagevermögen und vorhandene Bankguthaben werden mit rund 779.000 Euro angegeben. Die Vorräte haben laut den vorliegenden Unterlagen einen Wert von rund 1,44 Millionen Euro. Wie werthaltig diese Vermögenswerte tatsächlich sind, muss im weiteren Insolvenzverfahren geprüft werden.

30 Stellen sollen wegfallen

Als Gründe für die finanzielle Schieflage werden mehrere Entwicklungen genannt. Das Unternehmen verweist auf eine anhaltende Krise in der Wellpappenbranche, sinkende Absatzzahlen sowie gestiegene Energie-, Material- und Personalkosten. Hinzu kamen laut AKV ein deutlicher Rückgang bei den Auftragseingängen und Probleme in der Produktion. Besonders relevant sei außerdem die Kündigung des Factoringvertrags durch das finanzierende Institut gewesen. Dadurch sei ein wichtiger Teil der laufenden Finanzierung weggefallen. Auch verschärfte Liefer- und Zahlungsbedingungen von Geschäftspartnern werden als Belastung genannt. Bereits erste Restrukturierungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Dazu gehört auch ein geplanter Personalabbau: 30 Dienstverhältnisse wurden dem AMS bereits zur Auflösung angezeigt. Derzeit beschäftigt Steirerpack noch 67 Arbeitnehmer.

Betrieb soll fortgeführt werden

Trotz der Insolvenz soll das Unternehmen fortgeführt und saniert werden. Geplant sind unter anderem Einsparungen beim Personal, Optimierungen beim Materialeinkauf und bei den Produktionsabläufen sowie weitere Maßnahmen zur Verbesserung von Ertrag und Liquidität. Für eine erfolgreiche Sanierung müssen laut AKV allerdings auch Vereinbarungen mit wichtigen Geschäftspartnern und den finanzierenden Banken zustande kommen. Das Unternehmen geht unter diesen Voraussetzungen davon aus, künftig wieder positive Ergebnisse erwirtschaften zu können.

Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von insgesamt 20 Prozent angeboten. Neun Prozent sollen innerhalb von 14 Monaten und weitere elf Prozent innerhalb von 24 Monaten bezahlt werden. Nun wird das Insolvenzverfahren zeigen, ob die geplante Fortführung umgesetzt werden kann. Auch der Insolvenzverwalter hat zu prüfen, ob die Fortführung des Betriebs im Interesse der Gläubiger liegt und der Sanierungsplan realistisch eingehalten werden kann.