Türöffnung in St. Marein endet tödlich: Feuerwehr appelliert an Autofahrer

Eine Türöffnung hat am Montag in St. Marein im Mürztal einen traurigen Ausgang genommen. Einsatzkräfte versuchten noch, eine Person zu reanimieren. Danach wandte sich die Feuerwehr mit einer eindringlichen Bitte an Autofahrer.

Trotz aller Bemühung der Einsatzkräfte verstarb eine Person. Nach dem Vorfall richten sich einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Trotz aller Bemühung der Einsatzkräfte verstarb eine Person. Nach dem Vorfall richten sich einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Um 12.07 Uhr heulten heute in St. Marein im Mürztal die Sirenen. Die örtliche Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung gerufen. Vor Ort verschafften die Feuerwehrleute Polizei und Rettungsdienst Zugang zum Gebäude. Schnell wurde klar, dass medizinische Hilfe notwendig war.

Einsatzkräfte beginnen mit Reanimation

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Reanimation der betroffenen Person. Retten konnten die Einsatzkräfte sie nicht mehr. Die Person verstarb noch vor Ort. „Trotz aller Bemühungen kam für die betroffene Person jede Hilfe zu spät“, teilte die Freiwillige Feuerwehr St. Marein im Mürztal nach dem Einsatz mit. Weitere Angaben zur verstorbenen Person oder zu den Hintergründen machte die Feuerwehr nicht.

„Es kommt auf jede Minute an“

Nach dem Einsatz appelliert die Feuerwehr an die Bevölkerung und spricht ein wichtiges Thema an: zugeparkte beziehungsweise nicht ausreichend freigehaltene Straßen und Zufahrten. „Gerade bei diesem Einsatz hat sich gezeigt, dass es auf jede Minute ankommt“, schreibt die Feuerwehr. Sie bittet deshalb darum, Halte- und Parkverbote im Ortsgebiet einzuhalten. Der Grund ist simpel: Einsatzfahrzeuge brauchen ausreichend Platz, um ohne Verzögerung zum Einsatzort zu gelangen. „Freigehaltene Zufahrten und Straßen ermöglichen den Einsatzkräften ein rasches Durchkommen und können im Ernstfall entscheidende Minuten retten“, so die Feuerwehr.