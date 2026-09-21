Elektrische Astschere verletzt Arbeiter schwer: 39-Jähriger muss ins Spital

Ein Arbeitsunfall hat sich Montagfrüh in Leibnitz ereignet. Ein 39-Jähriger verletzte sich bei Baumschnittarbeiten mit einer elektrischen Astschere schwer an der Hand. Ein Kollege reagierte sofort.

Der Arbeitstag war noch jung, als es am Montag in Leibnitz zu einem schweren Unfall kam. Gegen 7.50 Uhr war ein 39-jähriger Arbeiter mit dem Schneiden von Bäumen beschäftigt. Für die Arbeiten befand sich der Mann in einem geschlossenen Arbeitskorb. Dieser war mit einem Hubstapler auf eine Höhe von rund drei Metern gehoben worden.

Unfall mit elektrischer Astschere

Während der 39-Jährige mit einer elektrischen Astschere hantierte, passierte der Unfall. Der Arbeiter zog sich eine schwere Verletzung am kleinen Finger der linken Hand zu. Ein Arbeitskollege war vor Ort und leistete sofort Erste Hilfe. Anschließend übernahm das Rettungsteam die Versorgung des Verletzten. Der Mann wurde ins LKH Wagna eingeliefert. Nach den bisherigen Erhebungen gibt es laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.