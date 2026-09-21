Steirisches Wirtspaar sperrt wieder auf: Mit 71 und 78 zurück hinter der Schank

Andere denken in diesem Alter längst an den Ruhestand. Theresia und Karl Zettl denken ans Aufsperren. Vier Tage pro Woche öffnen die 71-Jährige und ihr 78-jähriger Ehemann wieder den Eggendorfwirt in Eggendorf bei Hartberg und das bereits zum dritten Mal. Dabei hatten sie die Verantwortung für das Wirtshaus eigentlich schon vor Jahren abgegeben. Theresia Zettl ging 2015 in Pension, anschließend führte die Familie Mogg den Betrieb rund zehn Jahre lang weiter. Zuletzt befand sich kurzzeitig ein griechisches Lokal in den Räumlichkeiten. Nun sind die Zettls wieder selbst da. „Zusperren war für uns keine Option“, sagt Theresia Zettl, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Das Wirtshaus soll weiterleben, bis langfristige Pächter gefunden sind.

Mehr als 100 Jahre in Familienbesitz

Die Verbindung der Familie mit dem Gasthaus reicht weit zurück. Seit mehr als einem Jahrhundert befindet es sich in Familienbesitz. Karl Zettl übernahm den Betrieb bereits 1961 von seiner Mutter. Gemeinsam mit seiner Frau wurde in den folgenden Jahrzehnten immer wieder investiert. Schankraum, Stüberl und Saal wurden modernisiert, später entstanden beim Gasthaus auch zwei Tennisplätze. Seit rund 35 Jahren wird dort gespielt. Das Lokal ist aber längst mehr als ein Ort zum Essen und Trinken. Stammtische, Schnapser und der Eggendorfer Singkreis treffen sich dort. Besonders bemerkenswert: Der örtliche Frühschoppenverein kommt seit 60 Jahren jeden Sonntag im Wirtshaus zusammen. „Wir sind so etwas wie ein Kommunikationszentrum“, beschreibt Karl Zettl die Bedeutung des Hauses für den Ort. Und manchmal sei es auch ein „Kabarett bei freiem Eintritt“, wenn bei den Stammtischen der Schmäh läuft.

Vier Tage pro Woche geöffnet

Eine komplette Rückkehr in den früheren Wirtshausalltag wollen die beiden dennoch nicht. Selbst zu kochen, wäre ihnen inzwischen zu viel. Stattdessen haben sie einen Betrieb gefunden, der für sie machbar ist. Geöffnet wird mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie sonntags von 8 bis 13 Uhr. Damit bleibt zumindest die Gaststube offen, während die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge weitergeht. Und dafür haben die beiden durchaus eine Vorstellung: Am liebsten wären ihnen Pächter, die wieder auf gutbürgerliche Küche setzen.