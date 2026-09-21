19-Jähriger nach Unfall verstorben: Auto krachte in Mehrparteienhaus

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Brodersdorf gibt es nun traurige Gewissheit: Der 19-jährige Autofahrer, der mit seinem Wagen in ein Mehrparteienhaus gekracht war, ist im LKH Graz verstorben.

Der schwere Verkehrsunfall auf der B65 in Brodersdorf bei Eggersdorf hat ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei nun bekannt gab, ist der 19-jährige Autofahrer seinen schweren Verletzungen im LKH Graz erlegen. Der junge Mann war am Samstagmorgen, dem 19. September, mit seinem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen ein Mehrparteienhaus geprallt, 5 Minuten hat berichtet: Auto hebt von B65 ab und kracht in Wohnhaus: 19-Jähriger schwer verletzt.

Auto hob ab und krachte in Wohnhaus

Der junge Mann war gegen 5.15 Uhr auf der B65 von Gleisdorf in Richtung Eggersdorf unterwegs. Kurz vor Brodersdorf soll er laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Im Ortsgebiet kam das Auto schließlich rechts von der Fahrbahn ab. Auf einer Wiese traf der Wagen auf eine Erderhebung, hob ab und prallte frontal gegen das Mehrparteienhaus. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Fahrzeug die Seitenwand einer Wohnung im Erdgeschoss durchbrach. Das Auto kam in senkrechter Position zum Stillstand, teilweise innerhalb der Wohnung, teilweise im Freien.

19-Jähriger wurde schwer verletzt ins LKH Graz gebracht

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Rettung aufgrund der ungewöhnlichen Lage des Fahrzeugs schwierig. Die Feuerwehren Haselbach und Ludersdorf mussten das Dach des Autos entfernen, um den 19-Jährigen befreien zu können. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins LKH Graz gebracht. Nun teilte die Polizei mit, dass der 19-Jährige dort verstorben ist. Bei der Durchsuchung des Unfallwagens hatte die Polizei nach dem Unfall Alkohol sowie Suchtgiftutensilien sichergestellt. Ob und in welchem Zusammenhang diese Funde mit dem Unfall stehen, wurde von der Polizei bislang nicht bekannt gegeben.

Bewohner blieb unverletzt

Nur knapp entging der Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung dem Unfallgeschehen. Er schlief zum Zeitpunkt des Aufpralls in einem Nebenzimmer und wurde durch den heftigen Aufprall geweckt. Der Mann blieb unverletzt. Das Gebäude wurde allerdings erheblich beschädigt. Wegen einer möglichen Einsturzgefahr wurde eine Begutachtung durch einen Statiker veranlasst.