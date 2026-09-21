66 Fragen zur Energie Steiermark: Am Dienstag kommt es zum Sonderlandtag

Milliardeninvestitionen, ein möglicher neuer Investor und die Frage, wie viel Einfluss das Land künftig behält: Die Energie Steiermark sorgt am Dienstag für eine Sondersitzung des Landtags. Gleich 66 Fragen stehen dabei im Raum.

Am Dienstag rückt die Energie Steiermark ins Zentrum der steirischen Landespolitik. Um 9 Uhr kommt der Landtag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Auslöser sind die Pläne, über eine Kapitalerhöhung zusätzliches Geld für das Energieunternehmen zu beschaffen und dabei einen neuen Investor zu beteiligen. Die Sondersitzung wurde von der SPÖ beantragt. Dabei geht es um beträchtliche Summen: Bis 2035 plant die Energie Steiermark Investitionen von insgesamt 5,8 Milliarden Euro. Das Geld soll unter anderem in Stromnetze, erneuerbare Energie, Speicher und weitere Energieinfrastruktur fließen.

Was bedeuten die 25 Prozent?

Um dieses Investitionsprogramm zu finanzieren und zu beschleunigen, soll neues Kapital ins Unternehmen kommen. Vorgesehen ist eine Kapitalerhöhung um 25 Prozent durch die Ausgabe neuer Aktien, an der sich ein Investor beteiligen könnte. Nach den von der Landesregierung kommunizierten Rahmenbedingungen soll das Land dabei überwiegender Mehrheitseigentümer der Energie Steiermark bleiben. Wer als möglicher Investor infrage kommt, ist eine der Fragen, die nun politisch diskutiert werden. Dass grundsätzlich wieder ein Partner an Bord kommen könnte, ist nicht völlig neu. Erst 2023 hatte das Land die damals von Macquarie gehaltenen Anteile zurückgekauft. Für den Erwerb von 25 Millionen Aktien wurden damals 525 Millionen Euro zuzüglich Zinsen und möglicher Nebenkosten beschlossen.

©Land Steiermark/Robert Binder Zwei dringliche Anfragen der SPÖ richten sich an Landeshauptmann Mario Kunasek.

66 Fragen sollen beantwortet werden

Die SPÖ hat für Dienstag zwei dringliche Anfragen eingebracht. Diese richten sich an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP). Im öffentlichen Dokumentenportal des Landtags sind sowohl die beiden dringlichen Anfragen zur Energie Steiermark als auch der Antrag auf die außerordentliche Sitzung bereits angeführt. Insgesamt umfasst der Fragenkatalog laut den vorliegenden Unterlagen 66 Fragen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die künftigen Eigentumsverhältnisse, mögliche Investoren und die Auswirkungen einer Kapitalerhöhung. Die SPÖ lehnt die geplante Beteiligung eines privaten Investors ab und spricht von einer Teilprivatisierung. Auch die KPÖ äußerte Kritik. Andere politische Parteien und Wirtschaftsvertretungen bewerten die Pläne anders: Befürworter verweisen insbesondere auf den hohen Kapitalbedarf für den Ausbau der Energieinfrastruktur.

© Land Steiermark / Robert Binder andesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) steht morgen Rede und Antwort.

Partner soll bis Herbst 2027 gefunden werden

Für die Suche gibt es bereits einen zeitlichen Horizont: Bis Herbst 2027 soll ein geeigneter Partner gefunden werden. Im Raum steht dabei eine beträchtliche Summe. Das Land, dem die Energie Steiermark derzeit vollständig gehört, erwartet dem Bericht zufolge mindestens rund 533 Millionen Euro, jene Summe, die 2023 für den Rückkauf der restlichen Anteile von Macquarie aufgewendet wurde. Gesucht werde nun vor allem ein Finanzinvestor, etwa aus dem Banken- oder Versicherungsbereich. FPÖ und ÖVP betonen, dass das durch die Kapitalerhöhung hereinkommende Geld im Unternehmen bleiben und für Investitionen verwendet werden soll, nicht zur Verringerung der Landesschulden. Zuletzt erhielt das Land als Alleineigentümer eine Dividende von 75 Millionen Euro; bei einem künftigen Minderheitseigentümer würde ein entsprechender Anteil der Ausschüttungen an diesen gehen.

Dienstag wird im Landtag darüber diskutiert

Eine Entscheidung über einen konkreten Investor ist mit dem Sonderlandtag nicht automatisch verbunden. Im Vordergrund steht zunächst die politische Debatte über die geplante Kapitalerhöhung und deren Rahmenbedingungen.