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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in Pernegg an der Mur.
Nach dem Eintreffen unterstützten die Feuerwehrleute die medizinischen Einsatzkräfte bei der Versorgung der verletzten Person.
Pernegg an der Mur
21/09/2026
11 Feuerwehrleute

Mopedfahrer stürzt bei Pernegg: Notarzt und Feuerwehr im Einsatz

Ein Mopedfahrer kam heute auf der Fahrt Richtung Zlatten aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Neben Feuerwehr und Rettung rückte auch ein Notarzt aus.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Um 15.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur per Sirene alarmiert. Einsatzort war der Bereich in Richtung Zlatten. Dort war ein Mopedfahrer gestürzt. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Nach dem Eintreffen unterstützten die Feuerwehrleute die medizinischen Einsatzkräfte bei der Versorgung der verletzten Person. Das Rote Kreuz war gemeinsam mit einem Notarzt vor Ort. Gleichzeitig regelte die Feuerwehr den Verkehr und band Betriebsmittel, die infolge des Unfalls ausgelaufen waren.

Elf Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Pernegg rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt elf Einsatzkräften aus. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst stand auch die Polizei im Einsatz. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Arbeiten abgeschlossen. Um 16.35 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus einrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 19:32 Uhr aktualisiert
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