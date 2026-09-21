„Größter Lichterpark der Steiermark“: Das kommt jetzt an den Schwarzlsee

Der Schwarzlsee bekommt im Winter eine Attraktion, die es dort bisher noch nicht gab. Ab November führt ein drei Kilometer langer Lichterweg rund um den See, mit Millionen LEDs, Wasserfontänen und einer riesigen Eisbärenfamilie.

Wer den Schwarzlsee bisher vor allem mit Baden, Konzerten und sommerlichen Ausflügen verbunden hat, soll das Gelände in Premstätten diesen Winter von einer völlig anderen Seite kennenlernen. Erstmals ziehen die „Lichterwelten“ ein. Ab 14. November 2026 wird dafür ein rund drei Kilometer langer Rundweg um den See inszeniert. Millionen Lichter sollen dabei nicht die einzige Attraktion bleiben. Geplant sind zahlreiche Lichtinstallationen, Musik und Wasserfontänen. Besucher können das Gelände täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr erkunden. Die Veranstaltung läuft bis zum 10. Jänner 2027.

Riesige Eisbären werden zum Hingucker

Besonders auffällig dürfte eine Installation werden, die schon aufgrund ihrer Dimensionen kaum zu übersehen sein wird: Eine beleuchtete Eisbärenfamilie soll rund acht mal sechs Meter groß werden. Dazu entsteht ein weihnachtlich gestaltetes Dorf. Hütten werden mit einer LED-Show in Szene gesetzt. Hinter dem neuen Projekt stehen die Brüder John und Marcel Reinisch, die bereits seit vielen Jahren Gastronomiebetriebe am Schwarzlsee führen. Auch für Menschen, denen die komplette Drei-Kilometer-Runde zu weit ist, gibt es eine Alternative: Ein Zug soll durch das Gelände fahren.

Punsch und Kaiserschmarrn am See

Wer länger bleibt, soll sich direkt vor Ort stärken können. Beim Eingang sind mehrere gastronomische Angebote geplant. Auf der Speisekarte sollen unter anderem Kaiserschmarrn, Waffeln, Baumkuchen und Rösti stehen. Punsch kann auch auf den Rundgang mitgenommen werden. Etwa auf halber Strecke ist eine weitere Verpflegungsstation vorgesehen. Der Eingang zu den Lichterwelten befindet sich bei der Schwarzlseebrücke. Für Besucher, die mit dem Auto kommen, sind kostenlose Parkplätze angekündigt. Seit Montag, 21. September, 10 Uhr, läuft der Ticketverkauf. Gebucht werden bestimmte Zeitfenster, damit sich die Besucher über den Abend verteilen.

Extra Goodie für Familien

Familien bekommen noch ein Extra: Mit einem Kinderticket ist gleichzeitig eine Fahrt im angrenzenden Kinder-Vergnügungspark möglich. Kinder bis einschließlich sechs Jahre kommen kostenlos hinein. Wer sich nicht vorab festlegen möchte, soll Tickets außerdem an einer Abendkassa kaufen können. Für Schwarzlsee-Betreiber Klaus Leutgeb ist vor allem die Kombination aus See und Beleuchtung entscheidend, so aus Medienberichten. Er bezeichnet das Projekt als bislang „größten Lichterpark der Steiermark“. Ab Mitte November wird sich zeigen, wie die Millionen Lichter rund um den Schwarzlsee tatsächlich wirken.