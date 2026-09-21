A9 bei Graz: Plabutschtunnel wird komplett gesperrt

Autofahrer auf der A9 müssen sich auf mehrere Einschränkungen einstellen. Im Plabutschtunnel starten Wartungsarbeiten, zunächst fällt eine Fahrspur weg, später wird die Röhre Richtung Slowenien komplett gesperrt.

Wer in den kommenden Tagen nachts auf der A9 Pyhrn Autobahn durch Graz unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Am heutigen Montag beginnen Wartungsarbeiten im Plabutschtunnel, so laut ÖAMTC. Diese bringen gleich über mehrere Wochen verteilt Einschränkungen mit sich. Den Anfang machen Arbeiten in der Röhre Richtung Slowenien: In den Nächten von Montag, 21. September, bis Donnerstag, 24. September, steht jeweils zwischen 20 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ganze Tunnelröhre wird gesperrt

Deutlich größere Auswirkungen folgen in der kommenden Woche. In den Nächten von Mittwoch, 30. September, auf Donnerstag, 1. Oktober, sowie von Donnerstag auf Freitag, 2. Oktober, wird die Röhre in Richtung Marburg vollständig gesperrt. Die Sperren gelten jeweils von 20.30 bis 5 Uhr. Betroffene Autofahrer werden währenddessen durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

Im Oktober sind beide Richtungen betroffen

Damit sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. In der dritten Oktober-Woche steht die alljährliche Herbstwäsche des Plabutschtunnels an. Dann trifft es Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen. Von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 23. Oktober, wird der Tunnel nachts jeweils von 20 bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Tagsüber soll der Verkehr laut den vorliegenden Informationen wieder durch den Tunnel rollen können.