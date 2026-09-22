Ungewöhnlicher Test am Schöckl: Besucher steigen beim Wandern in Rollstühle

Wie gut funktioniert ein barrierefreier Wanderweg tatsächlich, wenn man selbst im Rollstuhl sitzt? Genau das konnten Besucher beim Schöckl-Bergfest ausprobieren und dabei den Grazer Hausberg aus einer anderen Perspektive erleben.

Am Stand von LebensGroß standen auch Leihrollstühle bereit. Interessierte konnten damit selbst auf dem barrierefreien Wanderweg unterwegs sein.

Am Stand von LebensGroß standen auch Leihrollstühle bereit. Interessierte konnten damit selbst auf dem barrierefreien Wanderweg unterwegs sein.

Wanderschuhe waren beim Schöckl-Bergfest des Österreichischen Alpenvereins nicht die einzige Möglichkeit, den Berg zu erkunden. Am Stand von LebensGroß standen auch Leihrollstühle bereit. Interessierte konnten damit selbst auf dem barrierefreien Wanderweg unterwegs sein. Hinter der Aktion stand das Team von „Sport für alle“. Statt Barrierefreiheit nur theoretisch zu thematisieren, konnten Besucher unmittelbar erleben, wie sich ein Weg im Rollstuhl anfühlt.

Barrierefreiheit selbst erfahren

Die Aktion sollte gleichzeitig Gespräche anstoßen. Am Infostand wurde darüber diskutiert, welche Hürden Menschen mit Behinderungen beim Sport begegnen und was notwendig ist, damit Bewegung und Freizeitangebote für möglichst viele Menschen zugänglich sind. Gerade ein Ausflugsziel wie der Schöckl bietet dafür einen passenden Schauplatz: Beim Bergfest konnten Besucher den vorhandenen barrierefreien Wanderweg selbst mit einem Rollstuhl testen und dadurch einen Perspektivwechsel erleben.

Sport soll für möglichst viele zugänglich sein

LebensGroß nutzte das Bergfest damit nicht nur, um über das Thema zu informieren. Die Besucher konnten selbst ausprobieren, welche Rolle Beschaffenheit und Gestaltung eines Weges spielen, sobald man nicht zu Fuß unterwegs ist. Eingeladen worden war das Team vom Alpenverein Sektion Graz. Für LebensGroß stand am Ende vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie können Sport und Bewegung so gestaltet werden, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können?