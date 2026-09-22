Von 3 bis 21 Grad: Heute zeigt sich die Steiermark zweigeteilt

Der Dienstag startet in Teilen der Steiermark mit nur 3 Grad und einigen Regenschauern. Während sich im Norden viele Wolken halten, sorgt der Nordföhn im Süden für einen deutlich freundlicheren Tag.

Die kräftige Abkühlung ist am heutigen Dienstag vor allem am Morgen zu spüren. In windgeschützten Tallagen zeigt das Thermometer teilweise nur 3 Grad, verbreitet liegen die Tiefstwerte zwischen 3 und 9 Grad, berichtet GeoSphere Austria. Doch beim Wetter zeigt sich die Steiermark heute zweigeteilt. Verantwortlich dafür ist eine weiterhin recht kräftige Nordströmung.

Im Norden ziehen noch Regenschauer durch

Entlang der Alpennordseite stauen sich zunächst dichtere Wolken. Am Vormittag können dort auch noch einige Regenschauer durchziehen. Ganz ohne Sonne bleibt aber auch die Obersteiermark nicht. Im Ausseerland, im Ennstal sowie im Salzatal bis nach Mariazell sind im Tagesverlauf immer wieder sonnige Abschnitte möglich. Deutlich kühler bleibt es allerdings: Im Ausseerland werden maximal rund 16 Grad erreicht.

Bis zu 21 Grad im Süden

Ganz anders präsentiert sich das Wetter südlich der Berge. Dort macht sich der lebhafte Nordföhn bemerkbar und hält die Regenwolken fern. Es bleibt trocken und über weite Strecken sonnig. Am wärmsten wird es im Südosten: In Bad Radkersburg sind bis zu 21 Grad möglich. Damit liegen zwischen den kühlsten Morgenstunden und den höchsten Tageswerten in der Steiermark heute bis zu 18 Grad.