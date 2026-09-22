Fahrzeugbergung: Auto landet im Straßengraben

Auf der L406 in Winzendorf (Steiermark) kam am Montag ein Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Feuerwehr rückte aus und musste das Fahrzeug bergen.

Am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall auf der L406 in Winzendorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) alarmiert. Die Alarmierung erfolgte um 16.21 Uhr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich ein Wagen im Straßengraben. Aus bislang unbekannter Ursache war das Fahrzeug zuvor von der Fahrbahn abgekommen.

Lenker medizinsich versorgt

Der Fahrzeuglenker wurde noch an der Unfallstelle versorgt. Feuerwehrsanitäter, ein Feuerwehrarzt sowie das Rote Kreuz kümmerten sich um die medizinische Betreuung. Währenddessen sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab und bereiteten die Bergung des Wagens vor.

Straße für Bergung gesperrt

Für die Bergung kam die Seilwinde des Tanklöschfahrzeugs zum Einsatz. Dafür musste die L406 vorübergehend vollständig gesperrt werden. Nachdem das Fahrzeug sicher abgestellt war, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Pöllau rückte wieder ins Rüsthaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft her.