Steiermark: Das sind die beliebtesten Babynamen 2025

In der Steiermark wurden 2025 erneut weniger als 10.000 Kinder geboren. Bei den Vornamen setzten sich Jakob und Marie an die Spitze der beliebtesten Babynamen.

2025 kamen in der Steiermark insgesamt 9.680 Kinder zur Welt. Damit wurde zum zweiten Mal in Folge die Marke von 10.000 Geburten unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl um 258 Geburten beziehungsweise 2,6 Prozent zurück. Wie aus der aktuellen Auswertung des Referats Statistik und Geoinformation des Landes Steiermark hervorgeht, wurden 42,4 Prozent der Babys außerhalb einer Ehe geboren.

Mehr Sterbefälle als Geburten

„Durch den Geburtenrückgang hat sich auch die Zahl der Kinder pro Frau von 1,28 im Jahr 2024 auf 1,26 im Vorjahr reduziert“, berichtet Martin Mayer, der Leiter des Referats. „Setzt sich dieser Trend fort, wird in etwa jede dritte Frau überhaupt keine Kinder mehr bekommen.“ Das Geburtendefizit hat sich 2025 damit weiter vergrößert und liegt in absoluten Zahlen bei 3.824 mehr Sterbefällen als Geburten. Das ist der höchste Wert seit 1945.

Diese Babynamen waren 2025 besonders beliebt

Bei den Buben konnte Jakob seine Spitzenposition verteidigen. Der Name wurde im vergangenen Jahr 96-mal vergeben und liegt damit bereits zum fünften Mal auf Platz eins. Dahinter folgen Noah mit 92 Nennungen und Maximilian mit 88. Bei den Mädchen gab es hingegen einen Wechsel an der Spitze. Marie wurde 2025 insgesamt 81-mal vergeben und rückte damit von Platz zwei auf den ersten Rang vor. Dahinter folgen Emilia mit 80 und Valentina mit 72 Vergaben.

Diese Namen legten besonders zu

Nicht nur die Spitzenplätze sind bei der aktuellen Namensstatistik interessant. Einige Vornamen konnten innerhalb eines Jahres deutlich an Beliebtheit gewinnen. Besonders stark nach vorne ging Emil: Der Name verbesserte sich von Platz 32 im Jahr 2024 auf Rang 16 im vergangenen Jahr. Auch Ella machte einen deutlichen Sprung und liegt nach 13 gewonnenen Plätzen nun auf Rang zehn.

Diese Namen waren langfristig vorne

Auch ein Blick auf den Zeitraum von 2010 bis 2025 zeigt, welche Namen in der Steiermark besonders konstant beliebt waren. Über die gesamte Auswertung hinweg liegen Maximilian bei den Buben und Anna bei den Mädchen an der Spitze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert