Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Bruck an der Mur
Bild auf 5min.at zeigt eine brennende Hütte.
Gartenhütte in Pischk steht am Dienstagmorgen in Vollbrand
Pischk
22/09/2026
Brandalarm

Einsatz in den frühen Morgenstunden: Gartenhütte brennt lichterloh

Am Dienstagmorgen stand eine Gartenhütte im Ortsteil Pischk in Bruck an der Mur (Steiermark) in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 4.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Dienstag, 22. September, zu einem Brand im Ortsteil Pischk in Bruck an der Mur gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Gartenhütte bereits vollständig in Flammen. Aufgrund der gemeldeten Lage wurde zusätzlich zur Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur auch die Betriebsfeuerwehr voestalpine Wire Austria alarmiert.

Löschangriff unter Atemschutz

Die Feuerwehr leitete unmittelbar nach dem Eintreffen die Brandbekämpfung ein. Dafür wurde eine Löschleitung zum Gebäude aufgebaut und mehrere Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz gegen die Flammen vor. Während die ersten Feuerwehrleute den Löschangriff starteten, stellte die nachrückende Mannschaft die Wasserversorgung sicher. Zudem wurde ein Atemschutz-Rettungstrupp bereitgehalten.

Einsatz in den frühen Morgenstunden: Gartenhütte brennt lichterloh
©FF Bruck an der Mur |
Feuerwehr bekämpft Gartenhütten-Brand in Bruck an der Mur.

Brand nach rund einer Stunde gelöscht

Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die inzwischen eingetroffene Betriebsfeuerwehr wurde daraufhin nicht mehr benötigt und konnte wieder abrücken. Nach rund einer Stunde hieß es schließlich „Brand aus“. Die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur erledigte anschließend noch die notwendigen Nacharbeiten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at