Steirische Ehe-Statistik: Hochzeit mit 98, Scheidung nach 63 Jahren

2025 wurden in der Steiermark weniger Ehen geschlossen, gleichzeitig stieg die Zahl der Scheidungen. Die Statistik zeigt auch ungewöhnliche Rekorde - von der 91-jährigen Braut bis zur Ehe, die 63 Jahre hielt.

Im vergangenen Jahr gaben sich in der Steiermark 6.275 Paare das Jawort. Das waren 325 Eheschließungen beziehungsweise 4,9 Prozent weniger als noch 2024. Trotzdem zählt die Zahl laut Landesstatistik weiterhin zu den höheren Werten: Seit 1987 wurde nur sechsmal ein höherer Wert verzeichnet. Unter den Hochzeiten waren auch 101 gleichgeschlechtliche Ehen. Davon entfielen 54 auf männliche und 47 auf weibliche Paare.

Älteste Braut war 91 Jahre alt

Bei den Brautpaaren war die Altersspanne im vergangenen Jahr besonders groß. Im Durchschnitt waren die Männer bei ihrer Hochzeit 36,8 Jahre, die Frauen 34,4 Jahre alt. Die jüngste Braut war 16 Jahre alt, die älteste stand mit 91 Jahren noch einmal vor dem Traualtar. Bei den Männern waren vier Bräutigame 18 Jahre alt, während der älteste Bräutigam bereits 98 Jahre zählte. Für einige Paare war es zudem nicht die erste Ehe: Drei Männer und vier Frauen heirateten 2025 bereits zum fünften Mal.

Mehr Scheidungen als im Vorjahr

Auch bei den Scheidungen gab es Veränderungen. Insgesamt wurden in der Steiermark 2.072 Ehen geschieden. Damit stieg die Zahl im Vergleich zu 2024 um 10,7 Prozent. Die Gesamtscheidungsrate lag bei 36,1 Prozent. Besonders häufig wurden Ehen laut Fünf-Jahres-Auswertung in Leibnitz und Graz-Umgebung geschieden. Die niedrigsten Werte wurden in Murau und der Südoststeiermark verzeichnet.

Ehe hielt mehr als sechs Jahrzehnte

Wie lange eine Ehe bestehen kann, zeigen die Extremwerte der Statistik besonders deutlich. Die längste 2025 geschiedene Ehe hatte 63 Jahre Bestand. Weitere zehn Paare ließen sich nach mindestens 50 gemeinsamen Ehejahren scheiden. Auf der anderen Seite gab es auch eine Ehe, die nur 6,5 Monate dauerte.

Scheidungen in allen Altersgruppen

Auch beim Alter der Geschiedenen zeigte sich eine große Bandbreite. Die jüngste geschiedene Frau war 16 Jahre alt, die älteste 74. Bei den Männern reichte die Spanne von 18 bis 81 Jahren. Im Median waren Frauen bei der Scheidung 43,0 Jahre, Männer 46,7 Jahre alt.