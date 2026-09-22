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/ ©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg
Bild auf 5min.at zeigt ein umgekipptes Auto.
Auto bleibt nach Crash auf Fahrerseite liegen.
Voitsberg
22/09/2026
Einsatz

Unfall in Voitsberg: Auto kippt nach heftigem Aufprall auf die Seite

Ein Auto prallte am Montagmorgen in Voitsberg gegen eine Betonsäule. Das Fahrzeug kippte durch die Wucht des Aufpralls um, der Lenker wurde leicht verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren Voitsberg, Krems und Bärnbach zu einem Verkehrsunfall mit zunächst eingeklemmter Person alarmiert. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonsäule. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Fahrzeug anschließend um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Lenker bereits aus Auto befreit

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Lenker bereits aus dem beschädigten Fahrzeug befreien können. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Da keine eingeklemmte Person mehr aus dem Fahrzeug gerettet werden musste, konnten die noch anrückenden Kräfte der Nachbarfeuerwehren abbestellt werden. Die Feuerwehr Voitsberg übernahm anschließend die Bergung des Unfallwagens. Zudem wurde die Fahrbahn gereinigt, bevor der Einsatz beendet werden konnte. Insgesamt waren 14 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.

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