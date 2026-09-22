Polizei-Schwerpunkt zum Schulstart: Das wurde in der Steiermark beanstandet

Zum Schulstart nahm die steirische Polizei die Verkehrssicherheit besonders genau unter die Lupe. Bei Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter fehlende Kindersicherungen und nicht angelegte Gurte.

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder besonders viele Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Deshalb führte die steirische Polizei von 14. bis 18. September 2026 eine landesweite Schwerpunktaktion durch. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die richtige Sicherung von Kindern und anderen Fahrzeuginsassen. Kontrolliert wurde in allen steirischen Bezirken, insbesondere im Umfeld von Schulen und Bildungseinrichtungen.

Fehlende Kindersicherung beanstandet

Bei den Kontrollen wurden fünf Lenker wegen mangelhafter Sicherung von Kindern angezeigt. Auch Verstöße gegen die allgemeine Gurtpflicht wurden festgestellt. Insgesamt führten nicht angelegte Sicherheitsgurte zu vier Anzeigen und 83 Organmandaten.

Auch Handy um Tempo kontrolliert

Die Polizei nahm bei der Schwerpunktaktion außerdem weitere typische Gefahrenquellen im Straßenverkehr ins Visier. 20 Personen wurden wegen der Nutzung des Handys am Steuer ohne Freisprecheinrichtung mit einem Organmandat bestraft. Zusätzlich stellte die Polizei rund 100 Geschwindigkeitsübertretungen fest. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Bereichen rund um Schulen und andere Bildungseinrichtungen.

Weitere Kontrollen angekündigt

Für Oberstleutnant Jochen Heiling, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung, geht es bei solchen Schwerpunktaktionen nicht ausschließlich um Strafen. „Verkehrspolizeiliche Überwachung bedeutet weit mehr als die Kontrolle von Verkehrsregeln. Sie bedeutet Verantwortung für Menschenleben“, betont Heiling. Jede Kontrolle und sichtbare Präsenz könne dazu beitragen, Unfälle zu verhindern und Menschen zu schützen. Deshalb sollen derartige Schwerpunktkontrollen auch künftig in der gesamten Steiermark durchgeführt werden.