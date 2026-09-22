Sonderlandtag zur Energie Steiermark: Debatte über geplante Kapitalerhöhung

Die Zukunft der Energie Steiermark stand am Dienstag im Mittelpunkt eines Sonderlandtags. Auf Antrag der SPÖ beschäftigte sich der Landtag mit den Plänen des Landes und des Energieversorgers, durch eine Kapitalerhöhung zusätzliches Geld für kommende Großprojekte aufzunehmen. Dafür soll ein neuer Investor ins Unternehmen einsteigen. Durch die geplante Kapitalaufstockung könnte sich künftig also auch ein privater Anteilseigner am Unternehmen beteiligen. Die Landesregierung argumentiert, dass dadurch wichtige Investitionen in die Energieinfrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht werden sollen. Die Opposition kritisiert diesen Schritt jedoch scharf. SPÖ, KPÖ und Grüne sehen die Gefahr, dass ein Teil eines wichtigen Bereichs der öffentlichen Daseinsvorsorge in private Hände übergeht.

SPÖ Lercher: „Die selbsternannte Heimatpartei verkauft ein Stück der Heimat“

Die SPÖ sieht in der geplanten Kapitalerhöhung einen Schritt in Richtung Teilprivatisierung und fordert, dass die Energie Steiermark vollständig im Eigentum des Landes bleibt. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher kritisierte im Sonderlandtag, dass mit dem Einstieg eines privaten Investors ein Teil der Kontrolle über ein zentrales Infrastrukturunternehmen abgegeben werde. „Was die Landesregierung als harmlosen Wachstumsdeal verkauft, ist die Privatisierung von über 25 Prozent unserer kritischen Infrastruktur“, erklärte Lercher. Ein privater Investor verfolge aus Sicht der SPÖ vor allem wirtschaftliche Interessen, während die Versorgungssicherheit und leistbare Energiepreise im Mittelpunkt stehen müssten. Auch die Argumentation mit notwendigen Investitionen lässt Lercher nicht gelten. Der Ausbau der Energieinfrastruktur sei zwar wichtig, müsse aber ohne eine Abgabe von Eigentumsanteilen möglich sein. „Die Energie Steiermark ist Daseinsvorsorge und kein Spekulationsobjekt“, betont Lercher abschließend. „Nun verkauft die selbsternannte Heimatpartei ein Stück unserer Heimat. Wir sagen ganz klar: Wer 100 Prozent Entscheidungsmacht will, braucht 100 Prozent Eigentum!“

©SPÖ LTK „Die Energie Steiermark ist Daseinsvorsorge und kein Spekulationsobjekt“, betont Lercher abschließend. „Nun verkauft die selbsternannte Heimatpartei ein Stück unserer Heimat. Wir sagen ganz klar: Wer 100 Prozent Entscheidungsmacht will, braucht 100 Prozent Eigentum!“

KPÖ: Kritik an Finanzinvestor und Forderung nach Alternativen

Auch die KPÖ lehnt den geplanten Einstieg eines privaten Investors ab. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz spricht von einer Teilprivatisierung und kritisiert, dass das Land künftig nicht mehr allein über das Unternehmen verfügen könne. „Das Land verliert ein Viertel seines Unternehmens, bekommt dafür aber kein Geld und hat gleichzeitig keinen Einfluss darauf, wofür die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung konkret verwendet werden“, so Melinz. Besonders kritisch sieht die KPÖ, dass ein Investor aus dem Banken- oder Versicherungsbereich gesucht werde. Aus Sicht der Partei könnten dadurch Renditeinteressen stärker in den Vordergrund rücken. Stattdessen fordert die KPÖ andere Finanzierungsmodelle. Vorgeschlagen wird unter anderem ein bundesweiter Energie-Infrastrukturfonds, der Investitionen in erneuerbare Energien, Netze und Speicherlösungen unterstützen soll.

©KPÖ „Das Land verliert ein Viertel seines Unternehmens, bekommt dafür aber kein Geld und hat gleichzeitig keinen Einfluss darauf, wofür die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung konkret verwendet werden“, so Melinz.

Grüne: „Kapital allein baut noch kein Windrad“

Die Grünen stehen einer Kapitalaufstockung nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, verlangen aber konkrete Antworten darauf, welche Auswirkungen der Schritt für die Energiewende und die Bevölkerung haben wird. Viele Fragen seien noch offen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisierte, dass zusätzliches Geld allein keine Garantie für einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien sei. „Es geht heute nicht um eine Zahl auf einem Papier, sondern um die Frage, was dieses Kapital für die Umstellung unserer Energiesysteme und unsere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern tatsächlich bewirkt“, sagte Krautwaschl. Die Grünen fordern unter anderem eine Speicherstrategie, bessere Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie sowie eine schnellere Umsetzung von Photovoltaikprojekten. Entscheidend sei, ob die Kapitalerhöhung tatsächlich ein Programm für die Energiewende werde oder nur unter diesem Titel verkauft werde.