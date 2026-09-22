Schwerer Verkehrsunfall auf der S6: Auto überschlug sich

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der S6 bei Mürzzuschlag ereignet. Im Baustellenbereich kollidierten ein Pkw und ein Lkw, ein Fahrzeug überschlug sich. Eine Person wurde dabei verletzt.

Auf der S6 Semmering Schnellstraße kam es am Montag, 21. September 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Baustellenbereich zwischen dem Ganzsteintunnel und der Abfahrt Mürzzuschlag-Ost kollidierten ein Pkw und ein Lkw. Eine Person wurde verletzt.

Fahrzeug überschlug sich nach Kollision

Der Unfall ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache im Baustellenbereich der Schnellstraße. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Eine Person wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt.

©FF Mürzzuschlag

Feuerwehren führten Aufräumarbeiten durch

Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und sorgten für die notwendigen Maßnahmen vor Ort. Die Feuerwehren bauten den Brandschutz auf, banden ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich entfernt, um die Unfallstelle wieder freigeben zu können.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital am Semmering und Steinhaus am Semmering sowie das Rote Kreuz, die Polizei und die ASFINAG. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt und wird weiter untersucht.