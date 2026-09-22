Steirisches Kfz-Technik-Talent gewinnt Staatsmeisterschaften

Graz war vor wenigen Tagen Austragungsort der Staatsmeisterschaften im Bereich Fahrzeugtechnik: 36 junge Talente stellten dabei ihr Können in den Kategorien Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik unter Beweis. In der Kfz-Technik konnte Johannes Fuchs von der Kfz Schlenner GmbH den Sieg in die Steiermark holen.

Steirer Johannes Fuchs holte sich Platz 1

Die steirische Landeshauptstadt wurde kürzlich zur Bühne für Österreichs beste Lehrlinge im Bereich Fahrzeugtechnik: Für jedes Bundesland gingen in den Kategorien Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik je zwei junge Talente an den Start. Im Center of Excellence und in der Berufsschule St. Peter stellten die insgesamt 36 Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Schließlich gelang es dem Steirer Johannes Fuchs von der Kfz Schlenner GmbH, den begehrten Titel in der Kfz-Technik in die Steiermark zu holen. Platz zwei und drei in dieser Kategorie gingen mit Lukas Stütz und Lukas Hauer nach Oberösterreich.

Staatsmeisterschaften im Bereich Fahrzeugtechnik

Auch in der Karosseriebautechnik wurden Höchstleistungen erbracht: Auch hier war Oberösterreich mit den Plätzen eins und zwei an Simeon Seis und Vicentiu Homorean stark vertreten, Platz drei ging mit Marvin Fercher nach Tirol. „Die Teilnehmer haben viel Ehrgeiz und Teamgefühl gezeigt. Man sieht und spürt, wie sie für den Beruf brennen“, so Bundesinnungsmeister Roman Keglovits-Ackerer. Auch Landesinnungsmeister Thomas Marichhofer gratulierte den Siegern: „Diese Meisterschaft ist nicht nur eine Ehrung für die Besten der Besten, sondern auch eine Inspiration für andere junge Menschen, die sich für den Beruf des Kfz-Technikers oder Karosseriebauers interessieren. In Zeiten, in denen die Automobilbranche durch neue Technologien wie E-Mobilität und Digitalisierung im Wandel ist, bietet die duale Ausbildung hervorragende Perspektiven“.