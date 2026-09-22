Frohnleiten sichert Grundstück für neues Feuerwehrhaus

Frohnleiten plant ein neues Feuerwehrhaus: Die Stadtgemeinde hat sich mit der Familie Köberl auf den Ankauf eines rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstücks geeinigt. Der Gemeinderat entscheidet im November über den Kauf.

Die Stadtgemeinde Frohnleiten hat einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr gesetzt. Bürgermeister Johannes Wagner konnte mit der Familie Köberl eine Einigung über den Ankauf eines rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstücks erzielen. Auf dem Areal des ehemaligen Betriebs Blumen Renat-Köberl soll künftig das neue Feuerwehrhaus entstehen.

Neuer Standort nach längerer Suche gefunden

Das Grundstück wurde im Zuge einer umfassenden Standortsuche geprüft und als geeignete Fläche für den geplanten Neubau bewertet. Auch der Landesfeuerwehrverband bestätigte, dass das Areal die wesentlichen Anforderungen an einen modernen Feuerwehrstandort erfüllt. Für den Standort sprechen laut Gemeinde vor allem die zentrale Lage, die Größe des Grundstücks sowie die vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die notwendige Zu- und Ausfahrt für Einsatzfahrzeuge soll bei der weiteren Planung berücksichtigt werden.

©Robert Rabensteiner ©Stadtgemeinde Frohnleiten

Gemeinderat entscheidet über Ankauf

Der endgültige Beschluss über den Grundstücksankauf soll im November im Gemeinderat fallen. Bei einer positiven Entscheidung kann anschließend der Kaufvertrag unterzeichnet und die konkrete Projektentwicklung gestartet werden. Für das kommende Jahr sind außerdem Gespräche mit dem Land Steiermark über eine mögliche finanzielle Unterstützung vorgesehen. „Die Einigung über den Grundstückskauf ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Planung des neuen Feuerwehrhauses. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr leisten ehrenamtlich einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit unserer Bevölkerung. Dieses Engagement verdient verlässliche Rahmenbedingungen“, erklärt Bürgermeister Johannes Wagner.

Aktueller Standort stößt an Grenzen

Der Neubau ist notwendig, da das derzeitige Feuerwehrhaus nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Das bestehende Gebäude ist durch die Landesstraße in zwei Bereiche geteilt. Dadurch sind Erweiterungen am aktuellen Standort kaum möglich. Eine besondere Herausforderung besteht laut Gemeinde darin, dass Feuerwehrmitglieder bei Einsätzen die Straße überqueren müssen, um zu den Einsatzfahrzeugen zu gelangen.

Modernes Gebäude für kommende Jahrzehnte

Das geplante Feuerwehrhaus soll künftig ausreichend Platz für Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften sowie moderne Arbeits-, Aufenthalts- und Schulungsräume bieten. Die Stadtgemeinde möchte das Projekt langfristig ausrichten und gemeinsam mit der Feuerwehr sowie den zuständigen Fachstellen sorgfältig planen. Auch Feuerwehrkommandant HBI Andreas Frauwallner sieht im neuen Standort am Rabensteinerweg gute Voraussetzungen für die Zukunft: „Der Standort am Rabensteinerweg bietet die notwendigen Voraussetzungen für ein modernes und langfristig funktionales Feuerwehrhaus. Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und freuen uns, dieses wichtige Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln.“ Mit dem geplanten Neubau soll die Freiwillige Feuerwehr Frohnleiten künftig bessere Rahmenbedingungen für ihren Einsatzbetrieb erhalten.