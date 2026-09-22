KI-Boom: AT&S baut Zusammenarbeit mit Silicon-Valley-Unternehmen aus

AT&S baut die Zusammenarbeit mit Marvell Technology aus und erweitert dafür Kapazitäten für moderne IC-Substrate. Die Vereinbarung unterstützt den Ausbau von KI- und Cloud-Infrastrukturen und stärkt den Standort Kulim in Malaysia.

Der Ausbau des Standorts Kulim umfasst die vollständige Bestückung von Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage für IC Substrat-Kerne und Advanced Packaging.

Der Ausbau des Standorts Kulim umfasst die vollständige Bestückung von Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage für IC Substrat-Kerne und Advanced Packaging.

Der steirische Technologiekonzern AT&S erweitert seine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Marvell Technology. Im Rahmen der Vereinbarung sollen zusätzliche Kapazitäten für moderne IC-Substrate geschaffen werden, die künftig unter anderem in KI- und Cloud-Infrastrukturen der nächsten Generation eingesetzt werden. Die Kooperation ist Teil des bereits angekündigten Ausbaus des AT&S-Standorts im malaysischen Kulim. Dort soll die Produktionskapazität für hochentwickelte Verbindungslösungen für Halbleiter weiter ausgebaut werden.

Ausbau in Malaysia soll steigende Nachfrage abdecken

Mit der erweiterten Zusammenarbeit reagiert AT&S auf den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Halbleiterlösungen. Besonders der weltweite Ausbau von Rechenzentren und Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz sorgt für eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien. Der Ausbau in Kulim umfasst unter anderem die vollständige Ausstattung eines zweiten Werks sowie den Aufbau einer neuen Produktionsanlage für IC-Substrat-Kerne und Advanced-Packaging-Lösungen. Langfristige Kundenvereinbarungen sollen dabei die Grundlage für die Investitionen schaffen.

Fokus auf KI und Dateninfrastruktur

Marvell Technology zählt zu den Anbietern von Halbleiterlösungen für moderne Dateninfrastrukturen. Durch die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz steigen die Anforderungen an Chips und deren Verbindungstechnologien. AT&S-CEO Michael Mertin sieht in der erweiterten Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt für beide Unternehmen: „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen – mit führenden Technologien, exzellenter Fertigung und langfristigen Partnerschaften.“ Auch Marvell Technology verweist auf die Bedeutung langfristig gesicherter Produktionskapazitäten. Durch die Kooperation sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Fertigung komplexerer Halbleiterlösungen weiter auszubauen.

Wandel in der Halbleiterindustrie

Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einem grundlegenden Wandel. Moderne KI-Anwendungen benötigen leistungsfähigere und effizientere Systeme, wodurch auch die Anforderungen an die Verbindungstechnologien innerhalb von Chips steigen. Während klassische Halbleiterdesigns zunehmend durch sogenannte Chiplet-Architekturen ergänzt werden, gewinnen moderne IC-Substrate an Bedeutung. Diese ermöglichen eine höhere Integration, mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz. AT&S will mit seinen Technologien diese Entwicklung unterstützen und sieht sich durch seine Erfahrung im Bereich hochwertiger IC-Substrate und komplexer Leiterplatten gut positioniert.

Kundenvereinbarungen als Basis für weiteres Wachstum

Nach Angaben von AT&S schaffen langfristige Vereinbarungen mit Kunden eine bessere Planbarkeit für zukünftige Investitionen. Gleichzeitig sollen sie ermöglichen, gezielt in jene Technologien und Produktionskapazitäten zu investieren, die durch den Ausbau von KI-Anwendungen künftig stärker gefragt sind. AT&S betreibt neben Standorten in Österreich auch Produktionsstätten in China, Malaysia und Indien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter.