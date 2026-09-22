Suchaktion am Zirbitzkogel: Vermisstes Kind (12) von Jägern gefunden

Eine Suchaktion am Zirbitzkogel ist am Sonntagabend glimpflich ausgegangen. Ein seit dem Nachmittag vermisstes zwölfjähriges Kind wurde von Jägern gefunden und unverletzt zur Tonnerhütte zurückgebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlen wurde zu einer Personensuche alarmiert, nachdem ein zwölfjähriges Kind seit dem Nachmittag als vermisst galt.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlen wurde zu einer Personensuche alarmiert, nachdem ein zwölfjähriges Kind seit dem Nachmittag als vermisst galt.

Eine Suchaktion im Bereich Tonnerhütte und Zirbitzkogel (Bezirk Murau) ist am Sonntagabend glimpflich ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlen wurde zu einer Personensuche alarmiert, nachdem ein zwölfjähriges Kind seit dem Nachmittag als vermisst galt.

Suche nach vermisstem Kind am Zirbitzkogel

Die Alarmierung für die Feuerwehr Mühlen erfolgte am 20. September 2026 um 18.24 Uhr mit dem Einsatzstichwort „T06 – Suchaktion“. Insgesamt rückten 20 Mitglieder mit drei Fahrzeugen – RLF-A, KLF-A und MTF-A – zum Einsatz aus. Das Kind war seit 16.10 Uhr abgängig. Da es bereits zu dämmern begonnen hatte, war ein rasches Vorgehen der Einsatzkräfte besonders wichtig. Neben der Feuerwehr Mühlen waren auch die Alpinpolizei, die Bergrettung St. Lambrecht, die Polizei Neumarkt sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ an der Suche beteiligt.

Vermisstes Kind (12) von Jägern gefunden

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am eigentlichen Suchbereich konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Örtliche Jäger hatten das Kind gefunden und konnten es unverletzt zur Tonnerhütte zurückbringen. Die Erleichterung bei den Einsatzkräften und Angehörigen war entsprechend groß. Der bereits angeforderte Polizeihubschrauber konnte seinen Anflug abbrechen.

Gute Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen

Nach dem erfolgreichen Ende der Suchaktion führten Feuerwehr, Alpinpolizei und Bergrettung noch eine kurze Nachbesprechung durch. Dabei wurden mögliche weitere Szenarien sowie das Vorgehen bei ähnlichen Einsätzen besprochen. Die Feuerwehr Mühlen bedankte sich anschließend bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit.