Zu Fuß, mit Rad und Bus: So bewegt sich die Steiermark autofrei

Eine VCÖ-Analyse zeigt: In der Steiermark gibt es bei der autofreien Mobilität Unterschiede nach Alter, Region und Wegzweck. Besonders Jugendliche sind häufig mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs.

In der Steiermark gibt es deutliche Unterschiede, wie häufig Menschen ohne Auto unterwegs sind. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis der Mobilitätserhebung des Landes Steiermark zeigt: Besonders Jugendliche nutzen häufig öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder gehen zu Fuß. Auch zwischen den Regionen gibt es Unterschiede. Der VCÖ betont anlässlich des Autofreien Tages die Bedeutung eines guten Angebots bei Bus und Bahn sowie attraktiver Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr. Gerade angesichts steigender Treibstoffpreise seien alternative Mobilitätsmöglichkeiten für viele Menschen besonders wichtig.

Jugendliche am häufigsten autofrei unterwegs

Die höchsten Werte bei der autofreien Mobilität erreichen laut VCÖ die jüngeren Altersgruppen. Kinder zwischen 11 und 15 Jahren legen rund 70 Prozent ihrer Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Knapp dahinter liegen Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren mit 67 Prozent. Auch Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sind auf mehr als der Hälfte ihrer Wege autofrei unterwegs. Bei den 18- bis 25-Jährigen liegt der Anteil bei 46 Prozent. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil teilweise deutlich: Bei den 26- bis 35-Jährigen sind 38 Prozent der Wege autofrei, bei der Generation über 65 Jahren 35 Prozent. Den niedrigsten Anteil weist laut Analyse die Altersgruppe der 46- bis 54-Jährigen auf. Hier werden 28 Prozent der Alltagswege ohne Auto zurückgelegt.

Schul- und Ausbildungswege häufig ohne Auto

Die Art des Weges spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders häufig werden Wege zu Schule und Universität ohne Auto zurückgelegt. Laut VCÖ erfolgen 74 Prozent dieser Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Beim Pendeln liegt der Anteil der autofreien Wege bei 33 Prozent. Einkäufe und private Erledigungen werden zu 30 Prozent ohne Auto bewältigt, im Freizeitverkehr sind es 44 Prozent.

Frauen häufiger autofrei mobil als Männer

Auch beim Vergleich zwischen den Geschlechtern zeigen sich Unterschiede. Frauen legen laut VCÖ rund 40 Prozent ihrer Alltagswege zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 35 Prozent.

Graz mit höchstem Anteil, Regionen unterschiedlich

Zwischen den steirischen Regionen gibt es ebenfalls Unterschiede. In Graz ist der Anteil der autofreien Mobilität mit 62 Prozent am höchsten. Als Gründe nennt der VCÖ unter anderem das dichtere öffentliche Verkehrsangebot sowie die Möglichkeiten, viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. In Leoben und Bruck an der Mur werden rund 36 Prozent der Wege autofrei zurückgelegt. In der Region Liezen-Murtal-Murau liegt der Anteil bei 32 Prozent, in Graz-Umgebung bei 29 Prozent. Die Regionen Hartberg-Fürstenfeld-Weiz-Südoststeiermark sowie Deutschlandsberg-Leibnitz-Voitsberg kommen laut VCÖ jeweils auf 24 Prozent autofreie Wege.

VCÖ fordert bessere Rahmenbedingungen

Der VCÖ sieht die Ergebnisse als Hinweis darauf, dass weitere Verbesserungen bei der Infrastruktur notwendig sind. Dazu zählen aus Sicht der Organisation ein besseres Angebot bei Bahn und Bus, mehr Radwege sowie eine fußgängerfreundliche Gestaltung von Städten und Gemeinden. Eine Stärkung der Nahversorgung könne ebenfalls dazu beitragen, dass alltägliche Wege häufiger ohne Auto zurückgelegt werden können. Laut VCÖ bringt autofreie Mobilität neben geringeren Kosten auch weniger Lärm- und Abgasbelastung mit sich.